Лечение боли в спине в день обращения: приём ведущего невролога из Москвы

Только два дня, 31 июля и 1 августа, клинику «Эксперт» посетит врач-невролог, нейрохирург, член мирового сообщества лечения болевых синдромов Нагорный Валерий Николаевич.
Валерий Николаевич специализируется на лечении боли в спине: остеохондроз, миозит, боль в межпозвонковых дисках и другие синдромы.
Доктор известен своим умением делать качественные медикаментозные блокады. При наличии показаний Валерий Николаевич проводит процедуру в день обращения. По словам самого доктора, сегодня блокады являются одними из самых популярных услуг, позволяющих избавиться от боли самым коротким и действенным путём, а точечная доставка препарата в очаг воспаления обеспечит безопасность и максимальную эффективность манипуляции.
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