Лечение боли в спине в день обращения: приём ведущего невролога из Москвы







Только два дня, 31 июля и 1 августа, клинику «Эксперт» посетит врач-невролог, нейрохирург, член мирового сообщества лечения болевых синдромов Нагорный Валерий Николаевич.

Валерий Николаевич специализируется на лечении боли в спине: остеохондроз, миозит, боль в межпозвонковых дисках и другие синдромы.



Доктор известен своим умением делать качественные медикаментозные блокады. При наличии показаний Валерий Николаевич проводит процедуру в день обращения. По словам самого доктора, сегодня блокады являются одними из самых популярных услуг, позволяющих избавиться от боли самым коротким и действенным путём, а точечная доставка препарата в очаг воспаления обеспечит безопасность и максимальную эффективность манипуляции.

Стоит отметить, что опыт доктора позволяет выполнять такие сложные манипуляции — за его плечами исследовательская программа по проблемам боли в университете Duke в США. Также в Штатах он прошёл высокотехнологические курсы по инновационным способам лечения боли, проходил стажировку по вопросам нейрохирургии и хронических болевых синдромов в Клинике св. Гертруды в отделении нейрохирургии в Берлине, стажировку по лечению боли в Сингапуре.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Прием ведется по предварительной записи по адресу: Букетная, 2.