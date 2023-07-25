Похудей до двух размеров за курс процедур

Похудеть за один курс процедур до двух размеров? Это реально с инновационным аппаратом RSL Beautylizer. В Калининграде данная технология эксклюзивно представлена в SLClinic.

Здоровье и красота — лучшие инвестиции. Вкладываться в себя всегда полезно, а летом особенно актуально. Позаботьтесь о своем теле как следует. Путь к совершенной фигуре лежит через клинику косметологии и дерматологии «Эсель».





Суперскульптор

RSL-скульптурирование — современный комплекс аппаратной методов коррекции фигур, вибромассаж сферами и LED-терапии (красным светом высокой яркости). Процедура запускает интенсивные метаболические процессы, за счет чего уходит целлюлит и уменьшаются объемы. При этом процесс абсолютно безболезненный и практически не имеет противопоказаний.

Метод вибромассажа сферами уникален — аппарат способен активировать максимальное количество рецепторов и запустить активный лимфодренаж, улучшить микроциркуляцию и насыщение кислородом. В дополнение ко всему LED-терапия стимулирует волокна коллагена и способствуют омоложению кожи и повышению ее тургора и эластичности.



Уровень давления манипулы аппарата подбирается индивидуально и зависит от типа тканей и зоны воздействия.





На что способен RSL Beautylizer:

победить целлюлит на любой стадии, даже в самых сложных случаях, без травмирования кожи;

уменьшить объемы жировых отложений до двух размеров;

оказать детокс-эффект (благодаря активизации обменные процессы);

избавить от отеков, застоя жидкости;

помочь в восстановлении после родов, пластических операций, для физиотерапии;

снять мышечное напряжение, спазмы, усилить кровообращение и ускорить выведение молочной кислоты после физических нагрузок;

снизить видимые признаки фиброза и помочь в тонизации вен;

положительно повлиять на нервную систему: улучшить сон, успокоить и расслабить.

+7 (4012) 52-39-12

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Специализированный кабинет коррекции фигуры: LPG-массаж (аппарат Integral), прессотерапия, RF-лифтинг, вакуумный массаж и различные обертывания в Калининграде, ул. Малоярославская, 2.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Лицензия ЛО-39-01-002432