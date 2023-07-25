Похудей до двух размеров за курс процедур

Похудеть за один курс процедур до двух размеров? Это реально с инновационным аппаратом RSL Beautylizer. В Калининграде данная технология эксклюзивно представлена в SLClinic.
Здоровье и красота — лучшие инвестиции. Вкладываться в себя всегда полезно, а летом особенно актуально. Позаботьтесь о своем теле как следует. Путь к совершенной фигуре лежит через клинику косметологии и дерматологии «Эсель».
Суперскульптор
RSL-скульптурирование — современный комплекс аппаратной методов коррекции фигур, вибромассаж сферами и LED-терапии (красным светом высокой яркости). Процедура запускает интенсивные метаболические процессы, за счет чего уходит целлюлит и уменьшаются объемы. При этом процесс абсолютно безболезненный и практически не имеет противопоказаний.
Метод вибромассажа сферами уникален — аппарат способен активировать максимальное количество рецепторов и запустить активный лимфодренаж, улучшить микроциркуляцию и насыщение кислородом. В дополнение ко всему LED-терапия стимулирует волокна коллагена и способствуют омоложению кожи и повышению ее тургора и эластичности.
Уровень давления манипулы аппарата подбирается индивидуально и зависит от типа тканей и зоны воздействия.
На что способен RSL Beautylizer:
- победить целлюлит на любой стадии, даже в самых сложных случаях, без травмирования кожи;
- уменьшить объемы жировых отложений до двух размеров;
- оказать детокс-эффект (благодаря активизации обменные процессы);
- избавить от отеков, застоя жидкости;
- помочь в восстановлении после родов, пластических операций, для физиотерапии;
- снять мышечное напряжение, спазмы, усилить кровообращение и ускорить выведение молочной кислоты после физических нагрузок;
- снизить видимые признаки фиброза и помочь в тонизации вен;
- положительно повлиять на нервную систему: улучшить сон, успокоить и расслабить.
Специализированный кабинет коррекции фигуры: LPG-массаж (аппарат Integral), прессотерапия, RF-лифтинг, вакуумный массаж и различные обертывания в Калининграде, ул. Малоярославская, 2.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия ЛО-39-01-002432