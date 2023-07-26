Мощь и дерзость: на Калининградский рынок выходит седан бизнес-класса ARRIZO 8







В линейке Chery появился уникальный седан бизнес-класса — ARRIZO 8. На российском рынке сегодня у него просто нет конкурентов. Официальный дилер китайского автогиганта «Chery Центр Автоград Окружная», признанный одним из лучших представителей этой компании в мире, намерен провести первую оффлайн-презентацию автомобиля в Калининграде.

Отсутствие конкуренции — не фигура речи: сопоставимую по характеристикам, но более дорогую Toyota Camry сейчас ввозят в Россию по параллельному импорту без гарантии. Китайский автопром в этом плане выгодно отличается. Более того, техническая начинка и дизайн ARRIZO 8 — серьезная заявка на лидерство.

Это легко подтвердить. Седан Chery ARRIZO 8 построен на современной модульной платформе M1X. При колесной базе 2770 мм она обеспечивает не только просторный салон, позволяющий с комфортом расположиться как водителю, так и всем пассажирам, но и достаточную для городских условий маневренность. Габариты автомобиля — 4757×1832×1469 мм, дорожный просвет — 144 мм. Хорошее сцепление с дорогой, точное рулевое управление, повышенную управляемость в поворотах, превосходную амортизацию и плавность хода позволяет добиться полностью независимая многорычажная подвеска, соответствующая всем требованиям, которые предъявляются к автомобилям бизнес-класса.

ARRIZO 8 оснащен мощным двигателем 1.6 TGDI с интеллектуальной системой управления и новой технологией охлаждения, разработанный специалистами Chery в содружестве с австрийской компанией AVL. Это четырехцилиндровый двигатель с двумя распределительными валами, 16 клапанами, двойной системой изменения фаз газораспределения (DVVT), прямым впрыском и турбиной. При этом электронное управление 7-ступенчатой коробкой передач DCT7 (ее рычаг подобен тем, что используются в яхтах) обеспечивает максимально плавное переключение и высокий КПД трансмиссии — до 96%. Максимальная мощность — 136.5 кВт (186 л. с.) на 5500 об/мин, а максимум крутящего момента в 275 Нм мотор выдаёт в широком диапазоне — 2000-4000 об/мин. Такие показатели соответствуют 3.0-литровому 6-цилиндровому атмосферному двигателю. До 100 км/ч ARRIZO 8 разгоняется за 8,9 секунды, ее максимальная скорость — 205 км/ч.

Расход топлива в среднем составляет 6,2 литра на 100 км, в городских условиях — 8,5 литра, за городом — 5 литров. При потреблении бензина Аи-92 седан соответствует требованиям шестого экологического класса.

Традиционно повышенное для Chery внимание к безопасности в седане ARRIZO 8 достигло новой планки. Электронные ассистенты водителя в ARRIZO 8 объединены в единый комплекс систем безопасности ADAS. Это и адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического экстренного торможения и автономного замедления — последняя срабатывает, если по каким-то причинам водитель не реагирует на предупреждения — и системы удержания в полосе, движения в пробке, мониторинг слепых зон и целый ряд других систем, которые делают вождение автомобиля Chery максимально комфортным и безопасным. Камера обзора в 360 градусов помогает водителю полностью контролировать ситуацию вокруг автомобиля, видеть все слепые зоны. Надежность высшего уровня обеспечивают 10 подушек безопасности и 80% высокопрочной стали в силовом каркасе.

Нельзя не упомянуть о цифровой «начинке» нового седана и его комфортности. О просторном салоне сказано выше, но это лишь одна из особенностей ARRIZO 8. Благодаря регулировке сиденья водителя в 6 направлениях, поддержке поясничного упора, анатомическим сиденьям с авиационными подголовниками (не говоря о системах обогрева и вентиляции) использование этого автомобиля становится максимально комфортным. А два HD-дисплея в 12,3 дюйма с голосовым управлением, комфортный теплый свет, усиленная шумоизоляция с одной стороны и премиальная аудиосистема SONY — с другой (о непременном для бизнес-класса кожаном салоне даже не стоит упоминать — разве что о том, что в одной из комплектаций он выполнен в бело-синей гамме) — все это обеспечивает тем, кому повезло находиться внутри, самое настоящее наслаждение от поездки.

Наконец, изюминка ARRIZO 8 — его дизайн. Плавные и резкие линии кузова переплетаются, создавая неповторимый — мощный, основательный и одновременно дерзкий, где-то даже агрессивный — образ. Этот эффект достигается благодаря оригинальной Х-образной решетке радиатора вкупе с четкой геометрией соседних деталей, горизонтальным планкам, соединяющим передние и задние светодиодные фонари, а также двухцветным колесным дискам, оранжевым суппортам и двойным выхлопным трубам, которые наделяют седан стремительным спортивным характером.

Автомобиль продается в 5 цветах кузова (глубокий зеленый, искрящийся белый, глубокий черный, серебристый серый, небесный голубой) и в трех комплектациях — Prestige, Ultimate и Ultimate SE (специальная лимитированная версия).

Оценить ARRIZO 8 по-достоинству калининградские покупатели смогут 30 июля во время презентации и тест-драйва. Они пройдут в изысканной атмосфере гостевого дома «Гастхоф Гренц» недалеко от областного центра.