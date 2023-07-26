Мощь и дерзость: на Калининградский рынок выходит седан бизнес-класса ARRIZO 8

В линейке Chery появился уникальный седан бизнес-класса — ARRIZO 8. На российском рынке сегодня у него просто нет конкурентов. Официальный дилер китайского автогиганта «Chery Центр Автоград Окружная», признанный одним из лучших представителей этой компании в мире, намерен провести первую оффлайн-презентацию автомобиля в Калининграде.
Отсутствие конкуренции — не фигура речи: сопоставимую по характеристикам, но более дорогую Toyota Camry сейчас ввозят в Россию по параллельному импорту без гарантии. Китайский автопром в этом плане выгодно отличается. Более того, техническая начинка и дизайн ARRIZO 8 — серьезная заявка на лидерство.
Это легко подтвердить. Седан Chery ARRIZO 8 построен на современной модульной платформе M1X. При колесной базе 2770 мм она обеспечивает не только просторный салон, позволяющий с комфортом расположиться как водителю, так и всем пассажирам, но и достаточную для городских условий маневренность. Габариты автомобиля — 4757×1832×1469 мм, дорожный просвет — 144 мм. Хорошее сцепление с дорогой, точное рулевое управление, повышенную управляемость в поворотах, превосходную амортизацию и плавность хода позволяет добиться полностью независимая многорычажная подвеска, соответствующая всем требованиям, которые предъявляются к автомобилям бизнес-класса.
Расход топлива в среднем составляет 6,2 литра на 100 км, в городских условиях — 8,5 литра, за городом — 5 литров. При потреблении бензина Аи-92 седан соответствует требованиям шестого экологического класса.
Традиционно повышенное для Chery внимание к безопасности в седане ARRIZO 8 достигло новой планки. Электронные ассистенты водителя в ARRIZO 8 объединены в единый комплекс систем безопасности ADAS. Это и адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического экстренного торможения и автономного замедления — последняя срабатывает, если по каким-то причинам водитель не реагирует на предупреждения — и системы удержания в полосе, движения в пробке, мониторинг слепых зон и целый ряд других систем, которые делают вождение автомобиля Chery максимально комфортным и безопасным. Камера обзора в 360 градусов помогает водителю полностью контролировать ситуацию вокруг автомобиля, видеть все слепые зоны. Надежность высшего уровня обеспечивают 10 подушек безопасности и 80% высокопрочной стали в силовом каркасе.
Нельзя не упомянуть о цифровой «начинке» нового седана и его комфортности. О просторном салоне сказано выше, но это лишь одна из особенностей ARRIZO 8. Благодаря регулировке сиденья водителя в 6 направлениях, поддержке поясничного упора, анатомическим сиденьям с авиационными подголовниками (не говоря о системах обогрева и вентиляции) использование этого автомобиля становится максимально комфортным. А два HD-дисплея в 12,3 дюйма с голосовым управлением, комфортный теплый свет, усиленная шумоизоляция с одной стороны и премиальная аудиосистема SONY — с другой (о непременном для бизнес-класса кожаном салоне даже не стоит упоминать — разве что о том, что в одной из комплектаций он выполнен в бело-синей гамме) — все это обеспечивает тем, кому повезло находиться внутри, самое настоящее наслаждение от поездки.
Наконец, изюминка ARRIZO 8 — его дизайн. Плавные и резкие линии кузова переплетаются, создавая неповторимый — мощный, основательный и одновременно дерзкий, где-то даже агрессивный — образ. Этот эффект достигается благодаря оригинальной Х-образной решетке радиатора вкупе с четкой геометрией соседних деталей, горизонтальным планкам, соединяющим передние и задние светодиодные фонари, а также двухцветным колесным дискам, оранжевым суппортам и двойным выхлопным трубам, которые наделяют седан стремительным спортивным характером.
Оценить ARRIZO 8 по-достоинству калининградские покупатели смогут 30 июля во время презентации и тест-драйва. Они пройдут в изысканной атмосфере гостевого дома «Гастхоф Гренц» недалеко от областного центра.
Поскольку доступ на мероприятие ограничен, участников просят записаться на тест-драйв заранее тел.