Калининградцы выбирают Сочи для отдыха на Черном море

Этим летом на курортах Черноморского побережья побывало на 14% больше жителей Калининграда, чем годом ранее. Более 65% любителей пляжного отдыха предпочли Сочи другим популярным локациям Краснодарского края. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных онлайн‑трафика с помощью инструментов Big Data.

Ежегодно Краснодарский край посещают более 15 миллионов человек. В летний сезон турпоток наиболее активен. Города и поселки принимают гостей вдоль всего побережья — от Анапы до Сочи. Можно выбрать локацию под любой запрос и ожидания: для отдыха с детьми, молодежи или тех, кто хочет полностью отключиться от городской суеты.

По данным аналитиков «МегаФона», 63% любителей пляжного досуга в Краснодарском крае предпочли провести отпуск в Сочи. Наибольшее число туристов приехало сюда из столицы России, а также Санкт-Петербурга, Самары и Ханты-Мансийска.

В сторону Анапы, Геленджика и Новороссийска отправились 37% россиян. На этом направлении захотели отдохнуть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани и Ростова-на-Дону.

С начала лета в северной части побережья, Сочи и Адлере отмечается увеличение туристического потока на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом число гостей из Калининграда на сочинских и адлерских пляжах увеличилось на 65,9%.

Помимо солнцезащитного крема, панам и сланцев абоненты «МегаФона» не забыли взять с собой и смартфоны. Находясь на береговых линиях в первую половину лета, они активно выходили в Сеть, а также совершали и принимали звонки. С начала лета калининградцы проговорили более 33 тысяч минут, что равно почти месяцу беспрерывного общения. А интернет‑трафик сгенерировали на 17% больше, чем годом ранее — объем скачанной информации составил более 2 терабайт.

Для того, чтобы предоставить стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам для многочисленных гостей Краснодарского края, «МегаФон» развивает инфраструктуру связи. С начала года оператор построил и модернизировал свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах региона. Путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах в любое удобное для них время. 

Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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