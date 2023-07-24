«Планета Спорт»: скидка 35% на все туристические палатки

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Акция действительна с 24.07.2023 по 06.08.2023 во всех магазинах «Планета Спорт» в т.ч. в интернет-магазине. Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями. Бонусы при покупке не используются, но накопления идут.

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Предложение действует во всех магазинах «Планета Спорт».

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