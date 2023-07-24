«Планета Спорт»: скидка 35% на все туристические палатки

Насладись природой, отдохни от забот... Сходи в поход с «Планетой Спорт»! Скидки 35% на все туристические палатки!

Богатый выбор, более 40 моделей: в «Планете Спорт» вы найдете палатки различных размеров и комплектаций, подходящие для одного, двух человек или целой семьи. От вместительных палаток для группового пикника до компактных вариантов для любителей уединенного отдыха.

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Ты можешь отдохнуть комфортно #вместе_с_планетой !


Акция действительна с 24.07.2023 по 06.08.2023 во всех магазинах «Планета Спорт» в т.ч. в интернет-магазине. Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями. Бонусы при покупке не используются, но накопления идут.

Не пропустите интересные акции и новости, присоединяйтесь к нам в Telegram и ВКонтакте: @planetasportplus.

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
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Предложение действует во всех магазинах «Планета Спорт».
ООО «Планета Спорт-Опт», ОГРН 1123926079694, 236016, г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 3.


Справка

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
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Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
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Планета Спорт интернет-магазин спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
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