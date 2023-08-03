В чем преимущества термообработанного дерева: мнение экспертов

Сегодня среди отделочных материалов всё большую популярность приобретает термообработанное дерево, которое отличается эстетичным внешним видом и отличными эксплуатационными характеристиками. Его используют для строительства беседок, бань и других строений, при производстве разнообразной мебели и создании декоративных изделий. Термообработанное дерево – это древесина, которая прошла специфическую обработку при помощи высоких температур в специальных печах или камерах.

Почему же профессионалы выбирают именно этот материал? Прочность – первая причина. Термообработанное дерево имеет высокую плотность, что делает его более устойчивым к механическим повреждениям – таким, как царапины и вмятины.

Этот материал также обладает геометрической стабильностью, сохраняющей форму вне зависимости от сезонных колебаний температуры и влажности. Это особенно важно при использовании массива дерева на улице или во влажных помещениях, таких как сауна, лоджия и т.д. Вторая причина – эстетика. Дерево имеет темный цвет и богатую текстуру, что делает его очень элегантным и похожим на ценные породы. Еще одно преимущество - удобство. Термообработанное дерево не требует частого обслуживания и остается в хорошем состоянии на протяжении долгого времени.

Термообработанное дерево - это один из самых универсальных материалов в дизайне интерьера, который может подойти для любого стиля - от классики до хай-тек. Например, в хай-тек интерьере дерево может использоваться в сочетании с другими материалами, такими, как металл и стекло. Деревянная мебель с гладкими линиями и отсутствием резных деталей будет идеально сочетаться с хай-тек элементами, такими, как металлические трубы и стеклянные поверхности.

Термообработанное дерево - это также отличный выбор и для обустройства придомовой территории, так как оно устойчиво к влаге, насекомым и погодным условиям. Оно идеально подойдёт для создания декоративных элементов, например, деревянных фигур, садовых скамеек, грядок и прочего.

В Калининградской области приобрести термообработанное дерево или заказать услуги термообработки дерева можно в «ТермолесКЛД». В ассортименте компании – большое количество пород дерева для любых целей и задач: благородный дуб, прочный ясень, твердая сосна, идеальная для строительства бань липа, многофункциональная и красивая ольха.

Но большой ассортимент – не единственное отличие «ТермолесКЛД» от конкурентов. Клиенты компании отмечают высокий уровень профессионализма, быстрые сроки исполнения заказа и гарантию на обработанную древесину 1 год. Еще одним приятным бонусом станет бесплатная консультация по уходу за древесиной.

Если вам нужно термообработанное дерево, то звоните в «ТермолесКЛД» - здесь ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать решение по разумной цене.

Справка

ТермолесКЛД

Гурьевский р-н, пос. Малое Васильково, ул. Юбилейная, 7Н
+7 (4012) 39-85-88
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