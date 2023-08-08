«Балтнефть» опровергла выставление на торги 15 действующих АЗС

27 июля 2023 года в СМИ появилась информация о выставлении на торги 15 действующих АЗС «Балтнефть» в Калининградской области в рамках банкротства ООО «Вадиан».

Данная информация не соответствует действительности, так как противоречит предмету аукциона и не относится к сети АЗС «Балтнефть».

Согласно сведениям, размещенным на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом», предметом аукциона в составе единого лота являются: Требования Банка «ТРАСТ» (ПАО) к ООО «Вадиан» (ИНН 3914012340) по кредитным договорам (с установленным лимитом выдачи) № 20/13 от 12.09.2013, № 5/14 от 14.03.2014 и договорам обеспечения; Требования Банка «ТРАСТ» (ПАО) по договорам поручительства и договорам залога, заключенным с ООО «Вадиан» и Физическим лицом в обеспечение исполнения обязательств ликвидированного должника — ООО «Балтвосток-Нефть» (ИНН 3914014604) по кредитным договорам об открытии кредитной линии № 18/13 от 12.09.2013, № 19/13 от 12.09.2013, № 4/14 от 14.03.2014, № 6/14 от 14.03.2014; Требования по возмещению расходов на процедуру несостоятельности (банкротства), принадлежащие Банку «ТРАСТ» (ПАО) как лицу, имеющему статус кредитора по подтвержденному материально-правовому требованию в деле о банкротстве № А21-609/2016 ликвидированного лица — ООО «Балтвосток-Нефть», возникшие из Соглашения о финансировании процедуры банкротства ООО «Балтвосток-Нефть» по делу № А21-609/2016. Подробнее в информационном сообщении.

Передаче подлежат права (требования) уплаты основного долга и процентов, все иные права (требования) по кредитным договорам, как существующие в настоящее время, так и те, которые возникнут в будущем, неимущественные права, связанные с правами (требованиями) по кредитным договорам, в том числе будущие права (требования), возникающие из кредитных договоров, право требования судебных расходов по оплате государственной пошлины а также права, возникающие в случае признания недействительными/ничтожными кредитных договоров.

Из вышеуказанного следует, что на торги выставлены не автозаправочные станции, а лишь права (требования) Банка «ТРАСТ» (ПАО) к должникам, находящимся в процедуре банкротства с 2016 года, а по итогам торгов заключаются не договор купли-продажи автозаправочных станций, а договор уступки права требования (цессии), согласно которому будет произведена замена кредитора в процедуре банкротства должника.

Таким образом, какие-либо АЗС «Балтнефть» или нефтебазы на торги не выставлялись, а информация об обратном может быть направлена на введение населения в заблуждение.


Справка

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