Открыта запись к врачу онкологу-урологу из онкологической клиники МИБС (СПБ)

12 августа в «Клинике Эксперт», будет вести приём врач-онколог, уролог Наумов Антон Александрович. Профессиональный стаж более 12 лет. Доктор проведёт отбор пациентов на оперативное лечение в онкологическую клинику МИБС (Санкт-Петербург) по полису ОМС.
Антон Александрович специализируется на хирургическом лечении урологических и онкоурологических заболеваний: гиперплазии предстательной железы, опухоли предстательной железы, мочевого пузыря, яичка, почки и др.
Доктор состоит в профессиональных сообществах:
— Российское общество онкоурологов (РООУ);
— Российское общество клинических онкологов (RUSSCO);
— Российское общество урологов (РОУ);
— Участник международных клинических исследований в области онкологии.
Если вам требуется лечение урологического заболевания, приглашаем на консультацию к Антону Александровичу.
Узнать подробнее и записаться на приём:— По номеру телефона +7 (4012) 79-00-35
— Через сайт клиники «Эксперт»
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале клиники «Эксперт»
Прием ведется по предварительной записи по адресу: Букетная, 2.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста