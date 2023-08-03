Открыта запись к врачу онкологу-урологу из онкологической клиники МИБС (СПБ)









12 августа в «Клинике Эксперт», будет вести приём врач-онколог, уролог Наумов Антон Александрович. Профессиональный стаж более 12 лет. Доктор проведёт отбор пациентов на оперативное лечение в онкологическую клинику МИБС (Санкт-Петербург) по полису ОМС.

Антон Александрович специализируется на хирургическом лечении урологических и онкоурологических заболеваний: гиперплазии предстательной железы, опухоли предстательной железы, мочевого пузыря, яичка, почки и др.

Доктор состоит в профессиональных сообществах:

— Российское общество онкоурологов (РООУ);

— Российское общество клинических онкологов (RUSSCO);

— Российское общество урологов (РОУ);

— Участник международных клинических исследований в области онкологии.

Если вам требуется лечение урологического заболевания, приглашаем на консультацию к Антону Александровичу.

Узнать подробнее и записаться на приём:

Прием ведется по предварительной записи по адресу: Букетная, 2.

