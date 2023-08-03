Открыта запись к врачу онкологу-урологу из онкологической клиники МИБС (СПБ)




12 августа в «Клинике Эксперт», будет вести приём врач-онколог, уролог Наумов Антон Александрович. Профессиональный стаж более 12 лет. Доктор проведёт отбор пациентов на оперативное лечение в онкологическую клинику МИБС (Санкт-Петербург) по полису ОМС.

Антон Александрович специализируется на хирургическом лечении урологических и онкоурологических заболеваний: гиперплазии предстательной железы, опухоли предстательной железы, мочевого пузыря, яичка, почки и др.

Доктор состоит  в профессиональных сообществах:

—  Российское общество онкоурологов (РООУ);

— Российское общество клинических онкологов (RUSSCO);

— Российское общество урологов (РОУ);

— Участник международных клинических исследований в области онкологии.

Если вам требуется лечение урологического заболевания, приглашаем на консультацию к Антону Александровичу.

Узнать подробнее и записаться на приём:

— По номеру телефона +7 (4012) 79-00-35
— Через сайт клиники «Эксперт»
— В группе ВКонтакте
— В телеграм-канале клиники «Эксперт»

Прием ведется по предварительной записи по адресу: Букетная, 2.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 79 00 35
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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