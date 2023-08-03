На Куршской косе в «Танцующем лесу» впервые появился интернет

Инженеры «МегаФона» первыми запустили LTE на экотропе «Танцующий лес» — загадочной локации Национального парка «Куршская коса». Теперь туристы смогут делиться фото и видео из хвойного леса, в котором стволы деревьев петляют причудливыми зигзагами.

Новое оборудование охватывает популярные туристические места — «Танцующий лес» и дюну «Ореховая». Благодаря специалистам «МегаФона» здесь впервые появился интернет на скорости выше 50 Мбит/с. Теперь абонентам доступна качественная голосовая связь, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение и чистый звук.

«Танцующий лес» — экотропа, расположенная в хвойном лесу, с замысловато закрученными стволами сосен. Аномального вида деревья имеют собственные имена: «Ведьмино кольцо», «Чертовы рога» и «Врата дьявола». Внеземная флора привлекает туристов со всей страны, по данным «МегаФона» увидеть своими глазами «танцы» сосен приезжают жители 70 регионов.





«Строительство новых вышек связи в популярных туристических местах помогает нам обеспечивать высокий уровень связи для наших абонентов даже во время высокого туристического сезона. Так в июле экотропу «Танцующий лес» посетило почти 40 тысяч туристов со всех уголков страны. Качественное покрытие сети позволит улучшить безопасность и комфорт туристов на протяжении всего маршрута тропы», — рассказал Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининграде.

В этом году «МегаФон» улучшил покрытие LTE в туристических местах Калининградской области. Высокоскоростной интернет появился на территории музейного комплекса национального парка «Куршская коса», в музейно‑историческом месте «Замок Шаакен», в поселке Заливино, где расположен объект культурного наследия маяк Риндерорт, и на территории старейшего рыцарского замка в России — Бальги.