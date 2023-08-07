«Планета Спорт» продлевает скидки 35% на все туристические палатки до 13 августа

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Акция действительна с 07.08.2023 до 13.08.2023 во всех магазинах «Планета спорт», в т.ч. в интернет-магазине.

Данная акция не суммируется с другими акциями, скидками, купонами и специальными предложениями. Бонусы при покупке не используются, но накопления идут.

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Предложение действует во всех магазинах «Планета Спорт».

ООО «Планета Спорт-Опт», ОГРН 1123926079694, 236016, г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 3.