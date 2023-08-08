Фестиваль «Территория мира»: проведи главные выходные лета на острове Канта

25, 26 и 27 августа в историческом центре Калининграда пройдет крупнейший open-air классической музыки.

Юрий Башмет и государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Константин Хабенский, Аида Гарифуллина, Валерий Полянский и Государственная академическая симфоническая капелла России, Иван Бессонов, Джордж Харлионо, Вадим Эйленкриг, Мариам Мерабова, Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Российский Роговой оркестр под управлением Сергея Поляничко, Александр Гиндин и другие исполнители и коллективы были участниками фестиваля в разное время.

Кого мы услышим в этом году?





В первый день и впервые в Калининграде выступит выдающийся скрипач Вадим Репин — «волшебник звука», хорошо известный в Америке, Европе, Японии. Народный артист России, Кавалер ордена искусств и литературы Франции, победитель Международного конкурса королевы Елизаветы исполнит Концерт № 1 Макса Бруха и рапсодию Мориса Равеля «Цыганка» на скрипке Страдивари в сопровождении Российского национального оркестра. За пультом оркестра 25 августа будет приглашенный дирижер Мариинского театра Ярослав Забояркин.

В программе:

1. С. Прокофьев. Фрагменты из симфонической сюиты из балета «Золушка». Исполняет оркестр

2. М. Брух. Концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор, ор. 26,

Солист — Вадим Репин

3. К. Дебюсси. Рапсодия для кларнета с оркестром, L 116

Солист — Сергей Елецкий

4. С. Прокофьев. Фрагменты из симфонической сюиты из балета «Ромео и Джульетта». Исполняет оркестр

5. М. Равель. «Цыганка», рапсодия для скрипки с оркестром, М 76

Солист — Вадим Репин

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Второй день фестиваля будет всецело отдан молодым музыкантам, только что одержавшим победу на XVII Международном конкурсе имени П.И.Чайковского. В этом году мы услышим Сергея Давыдченко (фортепиано), Марию Зайцеву (виолончель), Равиля Ислямова (скрипка), Максима Лисина (баритон), Софью Виланд (флейта), Семена Саломатникова (труба). К обладателям первых и вторых премий присоединится гран-при конкурса — меццо-сопрано Зинаида Царенко, получившая награду из рук Валерия Гергиева. Музыку Чайковского, Россини, Бизе, Борна, Щедрина, Мусоргского, Сен-Санса артисты исполнят вместе с Российским национальным оркестром, дирижировать которым будет лауреат Международного конкурса имени Сергея Рахманинова Клеман Нонсьё (Франция).

В программе:

1. П.И. Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин». Исполняет оркестр

2. «Pezzo capriccioso» Op. 62

Солистка — Мария Зайцева, 2 премия (виолончель)

3. П.И. Чайковский. Ария князя Елецкого («Я Вас люблю...») из оперы «Пиковая дама»

4. Джоаккино Россини. Каватина Фигаро (Largo al factotum) из оперы «Севильский цирюльник»

Солист — Максим Лисин, 2 премия (баритон)

5. Ж. Бизе — Ф. Борн. Блестящая фантазия на темы оперы «Кармен» для флейты и струнных

Солистка — Софья Виланд, 1 премия (флейта)

6. Р. Щедрин. Концерт для трубы с оркестром (3 часть)

Солист — Саломатников Семён, 1 премия (труба)

7. П.И. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35 (3 часть)

Солист — Равиль Ислямов, 2 премия (скрипка)

8. М.П. Мусоргский — сцена гадания Марфы из оперы «Хованщина»

9. К. Сен-Санс. 3-я ария Далилы из оперы «Самсон и Далила»

Солистка — Зинаида Царенко, гран-при (меццо-сопрано)

10. П.И. Чайковский. Концерт фортепиано с оркестром № 1 си бемоль минор, соч. 23 (1 часть)

Солист — Сергей Давыдченко, 1 премия (фортепиано)

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Завершит фестиваль концерт Дениса Мацуева — народного артиста России. Пропустить его было бы непростительно: с симфоническим оркестром знаменитый пианист выступал в городе в последний раз 15 лет назад. 27 августа он исполнит Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова и Бурлеску для фортепиано Рихарда Штрауса в сопровождении Российского национального оркестра, который входит в двадцатку лучших оркестров мира. На третий день за пультом будет приглашенный дирижер Королевской Фламандской оперы в Антверпене и Генте, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Юровский.

В программе:

1. Ф. Мендельсон. Увертюра «Сон в летнюю ночь» . Исполняет оркестр

2. Р. Штраус. Бурлеска для фортепиано с оркестром

Солист — Денис Мацуев

3. П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Исполняет оркестр

4.С. Рахманинов. на тему Паганини" a moll, op.43

Солист — Денис Мацуев

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За три дня дня фестиваля у Российского национального оркестра, обладателя премии Grammy, сменятся три дирижера. Open-air «Территория мира — Территория музыки» всегда обещал разные впечатления и еще ни разу нас не обманывал. До встречи на острове!



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