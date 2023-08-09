Отмечаем День мороженого в парке аттракционов «Юность»





12 августа в парке аттракционов «Юность» пройдет яркий и веселый праздник «День мороженого». Начнется мероприятие в 14:00.

Гости праздника окунутся в красочный мир мыльных пузырей, сделают незабываемые селфи с ростовыми куклами и ходулистами, поучаствуют в играх и конкурсах, смогут получить мороженое в подарок за катание на аттракционах, а ярким аккордом развлекательной программы станет выступление кавер-группы «Nightcall».

На мероприятии «День мороженого» будут действовать две акции: «Аквагрим» и «Мороженое». Подробности указаны на сайте park-unost.ru.

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