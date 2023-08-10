Нейрохирург, ревматолог и остеопат в августе проведут прием в Калининграде

У жителей Калининграда и области, в августе будет возможность записаться на прием к врачам:
  — ревматологу, терапевту Князевой Ларисе Александровне — профессору, доктору медицинских наук. Прием: 16 и 17 августа.
  — остеопату, мануальному терапевту — Костину Ивану Александровичу. Прием: 22, 23 и 24 августа.
  — нейрохирургу, неврологу Нагорному Валерию Николаевичу — члену мирового сообщества лечения болевых синдромов. Прием: 29 и 30 августа.


Врач-ревматолог, терапевт Князева Лариса Александровна специализируется на лечении воспалительных заболеваний суставов. Выполняет внутрисуставное и околосуставное введение лекарственных препаратов, при наличии соответствующих показаний. Лариса Александровна — высокопрофессиональный врач, педагог и лектор. Является членом областного общества ревматологов г. Курска, г. Тамбова, г. Белгорода, членом Ассоциации Ревматологов РФ, членом комиссии экспертного Совета в сфере здравоохранения Минздрав соц.развития России по специальности «Ревматология» и участником других медицинских ассоциаций РФ.

Врач-остеопат, мануальный терапевт Костин Иван Александрович специализируется на консервативном лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, миофасциальном болевом синдроме, лечении головной боли, боли в шее и спине. Проводит блокады триггерных (болевых) точек, устраняет последствия хирургических вмешательств (спаечный процесс) в брюшной и грудной полости и полости малого таза, окажет помощь при восстановлении после беременности и родов (в т.ч. после операции «кесарево сечение») и устранении проблем с зачатием.


Врач-нейрохирург, невролог Нагорный Валерий Николаевич специализируется на лечении боли в спине: остеохондроз, миозит, боль в межпозвонковых дисках и другие синдромы. Доктор известен своим умением делать качественные медикаментозные блокады. При наличии показаний Валерий Николаевич проводит процедуру в день обращения.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём:

— По телефону  +7 (4012) 79-00-35
— Через сайт Клиники «Эксперт»

Прием ведется по предварительной записи по адресу: Букетная, 2.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 79 00 35
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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