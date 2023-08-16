Клещи летом: 5 вопросов о том, чем они опасны и как с ними бороться

Тихие загородные леса, уютные парки, зеленые рощи манят людей своей тенью и прохладой в жаркую летние дни. Но наряду с волшебными пейзажами подстерегает опасность — клещи. Да, клещи летом есть всегда, вопрос лишь в их активности. Максимальная активность у клещей развивается при влажности 90%. После дождя их становится больше. В соответствии с официальной статистикой все люди, которых укусил клещ, находились в этот момент в парковых зонах. Под тенью деревьев всегда влажно, мало проветривается, душно, особенно после дождя. Клещам как раз и нужна такая атмосфера, которая напоминает парилку в закрытой теплице.

Специалисты рекомендуют проводить обработку территорий параллельно с уничтожением других вредителей, которые помогают распространять опасных насекомых, т.е. грызунов. Отвечаем на самые популярные вопросы о клещах и способах борьбы с ними вместе с экспертами компании «Балтдезсервис», которая ведет свою историю еще с советской службы дезинфекции и точно знает, что и как делать.

Действительно ли стоит бояться клещей? Один меня укусил в детстве — ничего не случилось.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, вирус клещевого энцефалита обнаружен лабораторными исследованиями в 0,31% клещей, снятых с пострадавших от укусов, а борелиии — возбудители болезни Лайма — в 18,5 %. Таким образом, можно сказать, что есть, конечно, вероятность подхватить смертельно опасное заболевание — клещевой энцефалит, а в условиях Калининградской области от укуса клеща наиболее высокий риск получить болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). Клещи переносят также возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза, эрлихиоза и т.д. Все перечисленные заболевания приводят как минимум к серьезным недомоганиям. Ранние проявления болезни Лайма могут включать в себя жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь, название которой — мигрирующая эритема. В некоторых случаях в патологический процесс вовлекаются ткани суставов, сердце, а также нервная система, глаза. В большинстве случаев клещевой боррелиоз излечивается с помощью антибиотиков. Исход заболевания во многом зависит от своевременности и правильности постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции. Несвоевременная и неадекватная терапия может привести к развитию «поздней стадии», которая трудноизлечима и может закончиться инвалидностью или даже смертью заболевшего.

Почему клещей так много именно в Калининградской области?

В России клещи особенно полюбили несколько регионов, и самый западный — один из них. Коварство ситуации в том, что природные условия в Калининградской области благоприятны не только для человека, но и для этих насекомых: умеренный климат с редкими и непродолжительными заморозками, влажность, обилие зелени и прокормителей клещей: грызунов, птиц. В итоге период высокой активности клещей длится с конца марта по октябрь, а единичные экземпляры попадаются и позже.

Как эффективно оградить себя и близких от опасных насекомых?

Прежде всего — сделать прививку от клещевого энцефалита. Однако от других заболеваний прививок нет (это касается и болезни Лайма, вакцину от которой когда-то разработали, но ее эффективность оказалась очень низкой). Поэтому главное правило — репелленты, закрытое одеждой тело, тщательный его осмотр дома. А теперь представьте, что вы находитесь на дачном участке, на улице плюс 20 —30 градусов, у вас маленькие дети/внуки и домашние животные, которые проводят много времени на улице. Что делать в этом случае? Ответ однозначен: проводить акарицидную обработку участка — причем каждые 45 дней. Увы, полностью обезопасить себя можно только так.

Но ведь гарантии, что все сделано правильно, никто не даст, не так ли?

Нет, гарантировать эффективность обработки можно, но для этого нужно в первую очередь обращать внимание не на дешевизну услуги, а на тех, кто ее оказывает. Например, «Балтдезсервис» работает уже более 30 лет. Компания возникла на базе советской дезинфекционной службы, в ее штате есть эпидемиолог, который ежедневно контролирует дезинфекторов, инструктирует их, постоянно находится на связи в офисе на случай необходимости консультации для клиента.

Любая химическая обработка тоже опасна. Моя семья не пострадает?

Для уничтожения клещей ООО «Балтдезсервис» применяет новейшие зарегистрированные и рекомендованные Роспотребнадзором вещества на основе перетроидов, они имеют избирательную токсичность для членистоногих, а для человека и теплокровных животных малоопасны. Пиретроиды токсичны не только для клещей, но и для всех насекомых, в т.ч. для пчел. Для более равномерного распределения акрицидного средства применяется рассеивающая аппаратура и водная смесь, содержащая летучие органические соединения, имеющие запах, они раздражают органы дыхания и зрения, поэтому обработку проводит дезинфектор в специальном защитном костюме, а также в очках, респираторе, перчатках, средствах защиты от шума. Во время обработки не следует приближаться к дезинфектору. Нельзя находиться на территории во время проведения акарицидной обработки, допускать на неё домашних животных и детей. После акарицидной обработки, примерно через 2- 3 часа, когда раздражающие органические соединения улетучатся, можно спокойно выходить на улицу. На обработанной территории пиретроиды осядут на почву и растения, через 3-5 дней клещи должны погибнуть, тогда по этой зеленой зоне можно будет гулять с детьми и домашними питомцами и не бояться того, что где-нибудь вас или ребенка подстерегает клещ. Срок защитного действия пиретроидов 30-45 дней.