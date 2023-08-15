«Инносети» выступили партнером форума «БалтАртек 2023»

Как «Инносети» и участники «Балтийского Артека» искали смыслы и учились создавать нечто «Больше, чем пространство путешествий»

На Виштынецком озере завершилось одно из ключевых молодежных мероприятий в Калининградской области ― Молодежный образовательный форум «Балтийский Артек». Более 100 молодых ребят стали участниками форума в 2023 году. При поддержке Минмолодежи Калининградской области компания «Инносети» выступила партнером второй смены форума.

«Больше, чем пространство путешествий» ― так звучит тема второй смены форума, призванной популяризировать локальный туризм и вдохновить ребят на создание новых туристических проектов, рассказать о принципах экологичного образа жизни и осознанного потребления в рамках приоритетной государственной молодежной политики. Для упаковки, реализации и продвижения своих идей «Инносети» совместно с Минмолодежи Калининградской области предложила участникам рассмотреть новый технологичный формат работы с информацией ― подкасты.


Чтобы помочь ребятам найти эффективное оформление для проектов и научить взаимодействовать с аудиторией, «Инносети» организовали мастер-класс Максима Новикова, коммерческого директора популярной студии подкастов «Техника речи» и консультанта в сфере современных медиа. В рамках встречи Максим поделился секретами создания смыслов в аудиоформатах, важными составляющими процесса производства, а также самыми интересными кейсами студии, в том числе и про внутренний туризм.

Комментирует Артем Ефимов, генеральный директор «Инносети»:

«Мы всегда готовы поддерживать такие масштабные для молодежи мероприятия как „БалтАртек“. Для нас это значимая образовательная площадка, благодаря которой возникает синергия государственных ресурсов и усилий бизнеса. Мы рады поддерживать идеи и инициативы молодых ребят, делиться опытом и кейсами. В этом году мы как ИТ-компания подошли к задаче с точки зрения инноваций и технологичности: неочевидный, но популярный формат подкастов как прикладное решение для вызовов второй смены форума. Вместе с нашими друзьями из „Техники речи“ мы выбрали именно эту тему для лекции, и надеемся, что ребятам запомнился наш мастер-класс, а полученные знания помогли реализовать потенциал идей».

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