19 августа приглашаем на грандиозную пенную вечеринку в парке аттракционов «Юность»!Главным событием этого вечера будут розыгрыши ценных призов:
- цифровые фотоаппараты;
- знаменитые наушники AirPods;
- стильные часы Watch;
- колонка Яндекс станция Алиса;
- и мечта каждого участника розыгрыша: Sony PlayStation 5.
В программе:
— Танцевальное шоу в бассейне
— Выступление ведущего и диджея
— Аниматоры
— Игры и конкурсы
— Танцы-флешмоб от студии-школы Аллы Духовой «Тодес Калининград»
— Грандиозная пенная вечеринка (залпы каждый час)
— Фотосессия и видео
— Пенная дискотека с DJ Kort и DJ Prohorov
Давайте вместе создадим вечеринку, которая запомнится на всю жизнь!
Ждем вас!
19 августа с 14:00 до 23:00
Вход свободный.
Парк аттракционов «Юность»: Калининград, ул. Тельмана, 3
0+. Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить на сайте park-unost.ru