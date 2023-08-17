Приглашаем на грандиозную пенную вечеринку в парке аттракционов «Юность»!


19 августа приглашаем на грандиозную пенную вечеринку в парке аттракционов «Юность»!

Главным событием этого вечера будут розыгрыши ценных призов:

  • цифровые фотоаппараты; 
  • знаменитые наушники AirPods;
  • стильные часы Watch;
  • колонка Яндекс станция Алиса;
  • и мечта каждого участника розыгрыша: Sony PlayStation 5.

В программе:

— Танцевальное шоу в бассейне
— Выступление ведущего и диджея
— Аниматоры
— Игры и конкурсы
— Танцы-флешмоб от студии-школы Аллы Духовой «Тодес Калининград»
— Грандиозная пенная вечеринка (залпы каждый час)
— Фотосессия и видео
— Пенная дискотека с DJ Kort и DJ Prohorov

Давайте вместе создадим вечеринку, которая запомнится на всю жизнь!

Ждем вас!

19 августа с 14:00 до 23:00
Вход свободный.

Парк аттракционов «Юность»: Калининград, ул. Тельмана, 3

0+. Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить на сайте park-unost.ru

Справка

Юность Парк аттракционов, крытый каток

г. Калининград, ул. Тельмана, 3
+7 981 456 76 75
+7 (4012) 97 33 44
park-unost.ru
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