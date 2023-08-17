



19 августа приглашаем на грандиозную пенную вечеринку в парке аттракционов «Юность»!

Главным событием этого вечера будут

цифровые фотоаппараты;

знаменитые наушники AirPods;

стильные часы Watch;

колонка Яндекс станция Алиса;

и мечта каждого участника розыгрыша: Sony PlayStation 5.

В программе:

— Танцевальное шоу в бассейне

— Выступление ведущего и диджея

— Аниматоры

— Игры и конкурсы

— Танцы-флешмоб от студии-школы Аллы Духовой «Тодес Калининград»

— Грандиозная пенная вечеринка (залпы каждый час)

— Фотосессия и видео

— Пенная дискотека с DJ Kort и DJ Prohorov

Давайте вместе создадим вечеринку, которая запомнится на всю жизнь!

Ждем вас!

19 августа с 14:00 до 23:00

Вход свободный.

Парк аттракционов «Юность»: Калининград, ул. Тельмана, 3

0+. Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить на сайте park-unost.ru