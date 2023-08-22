«МегаФон»: единая подписка на 4 крупных киносервиса без переплаты

«МегаФон» объединяет самые востребованные онлайн-кинотеатры в единую подписку «МегаКино». В неё войдут сразу четыре крупных видеосервиса — Start, Premier, Иви и Окко. Пользователи смогут переключаться между этими платформами, тем самым всегда находить новинки кино, сериалов и не переплачивать за онлайн-кинотеатры, которые не смотрят.

«МегаФон» на основе анализа больших данных изучил поведение пользователей видеосервисов в мобильном формате. Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно пользуется на длительном горизонте от 2 до 4 приложениями, и эта доля растет.

«Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса — Start, Premier, Иви и Окко. Тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырёх платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.
Единая подписка «МегаКино» стоит 299 рублей в месяц. С ней пользователи смогут экономить 75% от общей стоимости четырех онлайн-кинотеатров. На первом этапе проекта «МегаКино» будет предложено наиболее активным пользователям видеосервисов, а с сентября станет доступна всем абонентов «МегаФона».


«Мы рады быть частью проекта „МегаКино“, который позволяет зрителям выбрать ещё один удобный способ подписки на любимый онлайн-кинотеатр. Мы считаем важным для развития рынка тестировать многогранные способы взаимодействия с аудиторией. Premier обладает огромной библиотекой контента, которая ежемесячно обновляется как оригинальными проектами, так и зарубежными фильмами, и сериалами. Поэтому мы уверены, что возможность подписки на Premier порадует пользователей „МегаКино“», — подчеркнула директор по развитию бизнеса онлайн-кинотеатра Premier Виктория Михно.
«Start с интересом примет участие в пилоте проекта. Для нас это возможность дать миллионам пользователей „МегаФона“ по всей стране доступ к нашему собственному контенту — это более 1350 часов оригинального контента, среди которых сериалы — лидеры по зрительским просмотрам: „Жить Жизнь“, „Содержанки“, „Вампиры средней полосы“, „Два Холма“», — заявила руководитель по развитию партнерских программ Start Александра Коваленко.

Справка

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8 800 550 05 00
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8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

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