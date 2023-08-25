«Мегафон» первым провел высокоскоростной интернет на побережье озера Виштынец

«МегаФон» первым среди операторов связи запустил высокоскоростной мобильный интернет на побережье озера Виштынец, расположенного в Калининградской области. Многочисленным туристам и молодым активистам, отдыхающим на водоеме и в прибрежных лагерях, стала доступна устойчивая голосовая связь и мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с.

Инженеры компании установили новое телекоммуникационное оборудование на западном берегу Выштынецкого озера, которое находится в Нестеровском районе Калининградской области, на границе России и Литвы. Оно считается самым глубоким и большим в регионе, местные жители называют его европейским Байкалом. Необычная береговая растительность, свежий воздух, насыщенный ароматами целебных трав, и зеленовато-голубая гладь воды ежегодно привлекают к озерным берегам большое количество туристов. Построенная инфраструктура связи предоставила абонентам доступ к цифровым технологиям в локации. Теперь отдыхающие могут молниеносно делиться природными красотами в социальных сетях, смотреть онлайн фильмы на природе или слушать любимые композиции на музыкальных сервисах.



«В путешествиях особенно важно иметь доступ к услугам мобильной связи, чтобы оставаться в контакте с близкими или в случае экстренной ситуации оперативно связаться со спасательными службами. Мы постоянно работаем над развитием сети в регионе, уделяя особое внимание популярным туристическим направлениям, чтобы клиенты компании чувствовали себя на отдыхе также комфортно и безопасно, как дома», — рассказал Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининграде.
Помимо любителей отдыха на природе озеро является объектом притяжения молодых активистов. На берегу расположен областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина», где проходят различные форумы, встречи юных талантов и патриотические мероприятия. Наличие качественной мобильной связи — важный атрибут безопасности детей на отдыхе и спокойствия родителей дома.

Широкое покрытие сети и лидерство по скорости мобильного интернета «МегаФона» в Калининградской области отмечает в своих исследованиях международная компания Ookla®. Это лучший показатель по результатам более 14,9 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Компания укрепила лидирующую позицию в Калининградской области благодаря активному развитию инфраструктуры: только с начала года оператор модернизировал и построил более 20 объектов связи в регионе.

Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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