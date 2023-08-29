Корпоративные волонтёры помогли объекту культурного наследия — форту №1

В целях вовлечения населения в добровольческую деятельность и развития корпоративного волонтерства в регионе Национальный совет по корпоративному волонтёрству и Калининградский добровольческий центр при поддержке Министерства молодёжной политики Калининградской области 26 августа 2023 года провели экологическую акцию «Поделись добром!» на форту № 1.

Участниками акции стали более пятидесяти представителей различных калининградских компаний, разделяющих ценности добровольчества и социальной ответственности бизнеса, такие как Калининградская железная дорога, Калининградстат, «Экопэт», «Отисифарм Про», Газпром Интернэшнл Лимитед и другие. За несколько часов участники акции расчистили около двух гектаров форта от сухостоя, листвы и мусора.


«Участие в подобных акциях помогает в формировании нравственных ценностей эколого-культурного сознания у жителей Калининграда. Я очень рада сегодня видеть среди участников как новых корпоративных волонтеров, так и уже опытных добровольцев! Это подтверждает то, что корпоративное волонтёрство активно развивается и все больше встраивается в повседневную жизнь сотрудников различных компаний», — поделилась председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Калининградской области Елена Киянова.
«Я работаю совсем недавно, и про эко-акцию мне рассказали коллеги. Чтобы присоединиться, я просто заполнил анкету. Считаю, что так мы сохраняем среду и положительно влияем на неё, подаём пример ответственного отношения», — рассказал участник акции, монтёр пути Калининградской дистанции пути — филиала ОАО «РЖД» Иван Дробышев.

Мероприятия акции «Поделись добром!» по различным направлениям добровольческой деятельности проходят ежемесячно, присоединиться к ним индивидуально или целой компанией можно в телеграм-канале корпоративных волонтёров Калининградской области по ссылке.

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