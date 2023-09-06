Государство компенсирует 100% стоимости курса для самозанятых калининградцев

16 сентября для самозанятых Калининградской области пройдет онлайн-программа «Фабрика. Самозанятые», где каждый сможет прокачать личный бренд и узнать юридические аспекты самозанятости.

В течение 5 недель участники будут получать навыки и инструменты для развития: наметят точки роста в бизнесе, найдут инструменты для продвижения и смогут выйти на рынок B2G.

Программа

Образовательные модули составлены с учетом отраслевой специфики — сфера услуг или производство товаров. Программа состоит из 8 тем: возможности и ограничения спецрежима для самозанятых, алгоритм действий в кризис, маркетинг и продвижение, бесплатные способы поиска клиентов, успешные продажи, выход на маркетплейсы, все о секторе B2G, создание личного бренда.

Спикеры

Спикеры — эксперты в своей области и действующие предприниматели, они дополнят теорию личными кейсами и поделятся опытом. Так участники получат действительно рабочие инструменты.

Формат обучения

Обучение пройдет онлайн: участников ждут вебинары и практические задания от экспертов. Все лекции и практические занятия будут доступны в записи. На протяжении всего обучения с каждым будет работать куратор, который поможет во всём разобраться и ответит на все вопросы. Также участники смогут общаться в закрытом чате, советоваться, находить новые знакомства и даже потенциальных клиентов. После обучения все получат именные дипломы об обучении государственного образца.

В конце программы у каждого есть шанс выйти на защиту своего бизнес-проекта, что дает возможность рассказать о себе и о своей идее перед экспертной комиссией — действующими предпринимателями, представителями Центра поддержки предпринимательства Калининградской области, а также получить ценные рекомендации по дальнейшим шагам в развитии бизнеса.

Как участвовать

Мы приглашаем участвовать самозанятых, зарегистрированных на территории Калининградской области. Если вы зарегистрированы как самозанятый за пределами Калининградской области, вы можете пройти обучение, но без получения сертификата и выхода на защиту бизнес-проектов.

Мероприятие организовано бесплатно Центром «Мой бизнес» и ФПРБ «Фабрика предпринимательства».

Старт: 16 сентября

Регистрация по ссылке

Если остались вопросы: Виктория Шумейко, 8 904 670-62 81