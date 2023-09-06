В Калининграде открылась первая клиника превентивной медицины «Иллен Клиник»



Здоровье — залог широких возможностей для каждого человека. Оно позволяет нам оставаться энергичными, поддерживать продуктивность и сохранять привлекательность в любом возрасте. Предупредить заболевание всегда проще, дешевле и быстрее, чем вылечить его. Поэтому так важно следить за состоянием своего здоровья и своевременно проходить диагностику.

В Калининграде открылась первая клиника превентивной медицины «Иллен Клиник», предоставляющая широкий спектр услуг для предупреждения и раннего выявления заболеваний. Превентивная медицина направлена на укрепление и омоложение организма, а также на профилактику или лечение начальных стадий заболеваний. Специалисты проводят осмотр, собирают подробный анамнез — сведения о симптомах, прошлых заболеваниях и образе жизни пациента, назначают общеклинические анализы. На основе полученных результатов определяется направление дальнейшего диагностического поиска.


Клиника объединяет медцентр и имидж-студию. Салон «Иллен Бьюти» работает в Калининграде уже 15 лет. Накопленный опыт позволил компании расшириться до центра здоровья и красоты. Высококвалифицированные специалисты «Иллен Клиник» помогут вам достичь личного оптимального состояния здоровья — как физического, так и ментального, ведь здоровый образ жизни и забота об организме позволяют также профилактировать такие заболевания, как деменция, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

«Мы смотрим на историю пациента комплексно и, исходя из этого, работаем на долгосрочную перспективу. К каждому пациенту применяется индивидуальный подход, создается персональная стратегия поддержания здоровья. Именно такая стратегия дает возможность сохранять высокие умственные способности и физическую активность, достигая оптимальных результатов», — говорит Анна Торяник, врач превентивной медицины, терапевт и пульмонолог «Иллен Клиник».

Врач превентивной медицины, терапевт, пульмонолог Торяник Анна Константиновна

В своей работе специалисты основываются на доказательной медицине, применяя современные методы лечения и диагностики. В медцентре ведут прием врач превентивной медицины, терапевт, пульмонолог, кардиолог, ревматолог, гематолог, эндокринолог и дерматолог. В числе услуг, которые предлагает клиника: все виды анализов, УЗИ, ЭКГ, холтер, СМАД, спирометрия, процедурный кабинет, больничные листы, медицинский массаж, инъекционная косметология.

Имидж-студия центра по-прежнему предлагает квалифицированные услуги маникюра, педикюра, подологического педикюра, стрижек и укладок, лазерной и элос-эпиляции, эстетической косметологии.

В честь открытия медицинского направления для посетителей действуют акции: бесплатный прием врача превентивной медицины, кардиолога или гематолога и скидка 50% на УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости, сосудов шеи и головы.


Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Л041-01157-39/00675699, ЛО-39-01-002000

*Период и условия акции уточняйте у администратора клиники

Справка

Клиника превентивной медицины «Иллен Клиник»

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