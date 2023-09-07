БФУ приглашает школьников и студентов СПО принять участие в творческом конкурсе

БФУ им. И. Канта объявляет конкурс творческих работ детей и молодежи, приуроченных к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта. Мероприятие проводится по двум номинациям: литература (проза и поэзия) и изобразительное искусство (скульптура и рисунок).В конкурсе могут принимать участие школьники 5–9 классов и студенты среднего профессионального образования Калининградской области.
Прием заявок для участия проводится с 4 сентября по 15 ноября 2023 года.
Победители получат дипломы и ценные призы.
Для участия в конкурсе участник должен направить работу по адресу: 236041, Россия, Калининград, ул. Александра Невского, 14. ФИО получателя: Ажинов Данил Геннадьевич.
Вопросы об участии в конкурсе отправлять на электронный адрес: monument.kant300@kantiana.ru.
Помимо работы участник должен направить:
— анкету согласно Приложению №2 регламента
— согласие на обработку персональных данных согласно Приложению №3 регламента для совершеннолетних и Приложению №4 для несовершеннолетних.
Регламент по ссылке.