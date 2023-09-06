Калининградские полуприцепы-рефрижераторы признаны лучшими в России

С 5 по 8 сентября в ЦВК «Экспоцентр» в самом центре деловой Москвы проходит крупнейшая выставка коммерческого транспорта COMTRANS-2023. На выставке широко представлены грузовые и легкие коммерческие автомобили, автобусы и микроавтобусы, специальная автотехника, прицепы и полуприцепы, запчасти и комплектующие.

Одним из ключевых мероприятий выставки и практически всего транспортного сообщества России стала церемония награждения победителей престижного конкурса, учрежденного издательским домом «За рулём» — Гран-при для коммерческих автомобилей. В номинации «Полуприцеп года» победителем стал полуприцеп-рефрижератор Gr-RF производства калининградского завода Grunwald.


Полуприцепы-рефрижераторы — относительно новое и перспективное направление в деятельности калининградской компании Grunwald. Более года было затрачено калининградскими инженерами на разработку и запуск этого проекта. С начала 2023 года модель запущена в серийное производство на заводах компании в поселке Прибрежное и новой производственной площадке в поселке Прегольский.

Помимо полуприцепов-рефрижераторов новый завод Grunwald в поселке Прегольский ориентирован на производство шторных полуприцепов для междугородних и дальнемагистральных перевозок. В сентябре 2023 года уже 500-й по счету полуприцеп покинет цеха этой новой производственной площадки. В планах компании дальнейшее расширение своих производственных возможностей с привлечением самых квалифицированных специалистов.

COMTRANS — международная выставка коммерческих автомобилей, проходящая раз в 2 года в Москве, совместно с MIMS Automobility Moscow и международным автомобильным форумом IMAF.

В ней принимают участие все ведущие отечественные производители коммерческой техники, узлов, агрегатов и комплектующих: КАМАЗ, Группа «ГАЗ», Автозавод «УРАЛ», Минский автомобильный завод, Grunwald и многие другие. Кроме этого, в выставке 2023 года участвуют турецкие производители и компании автомобильной промышленности Китая.

Справка

Grunwald Производство полуприцепов и надстроек на грузовые шасси

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Grunwald Trailers Service Сервисный центр по обслуживанию полуприцепной техники и грузовых автомобилей

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