«Итальянские недели»: новые акции в салонах «Оптика-Экспресс»

Для того чтобы приблизиться к Италии, необязательно уезжать из Калининграда. Всё потому, что в салонах «Оптика-Экспресс» начинаются недели итальянской оптики!

С 14 сентября по 31 октября получите скидку 20% на весь заказ при покупке очков с итальянской оправой!

Это означает, что, покупая очки с итальянской оправой и, например, с немецкими линзами, вы получаете скидку 20% и на оправу, и на линзы со вставкой!

В каждом салоне «Оптика-Экспресс» вы найдете модели таких брендов, как Ray Ban, Emporio Armani, Vogue, Police, Tommy Hilfiger, Max Mara, Dunhill и других известных марок.

Несомненно, вы останетесь довольны качеством данных изделий на долгие годы!

Почему еще вам стоит прийти к нам?

  • Мы гарантируем, что вы будете прекрасно видеть в наших очках и линзах;

  • Мы гарантируем бесплатную замену линз в случае непривыкания;

  • Безопасные для ваших глаз очки на заказ — от 3330 рублей;

  • Взрослые и детские врачи-офтальмологи, оптометристы и мастера с опытом работы в сфере оптики от 10 лет;

  • Бесплатная работа по изготовлению очков, прозрачные цены без «сюрпризов»;

  • Астигматические очки за один день;

  • Ремонт и сервисное обслуживание очков;

  • Генеральный партнёр немецкого бренда Rodenstock в Калининграде;

  • Прямые контакты с производителями очков и линз, сертифицированный и качественный товар.

Адреса и телефоны:
г. Калининград, Ленинский проспект, 113, тел. 31-06-85
ул. Пролетарская, 83, тел. 53-09-61
ул. Островского, 1А, тел. 32-00-22
ул. Шахматная, 2, тел. 33-65-05

optica-express.ru



Медицинские очки и контактные линзы имеют противопоказания, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. Подробнее об условиях, сроках и правилах проведения акции узнавайте по телефону 33-65-05. Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности: ЛО-39-01-001566 от 7 июля 2016. 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.


Справка

Оптика-Экспресс

г. Калининград, ул. Островского, 1А
+7 (4012) 32 00 22
optica-express.ru
Вконтакте

Оптика-Экспресс

г. Калининград, ул. Пролетарская, 83
+7 (4012) 53 09 61
optica-express.ru
Вконтакте

Оптика-Экспресс

г. Калининград, пр-т Ленинский, 113
+7 (4012) 31 06 85
optica-express.ru
Вконтакте

Оптика-Экспресс

г. Калининград, ул. Шахматная, 2
+7 (4012) 33 65 05
optica-express.ru
Вконтакте
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