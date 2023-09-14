«Итальянские недели»: новые акции в салонах «Оптика-Экспресс»

Для того чтобы приблизиться к Италии, необязательно уезжать из Калининграда. Всё потому, что в салонах «Оптика-Экспресс» начинаются недели итальянской оптики!
С 14 сентября по 31 октября получите скидку 20% на весь заказ при покупке очков с итальянской оправой!
Это означает, что, покупая очки с итальянской оправой и, например, с немецкими линзами, вы получаете скидку 20% и на оправу, и на линзы со вставкой!
В каждом салоне «Оптика-Экспресс» вы найдете модели таких брендов, как Ray Ban, Emporio Armani, Vogue, Police, Tommy Hilfiger, Max Mara, Dunhill и других известных марок.
Несомненно, вы останетесь довольны качеством данных изделий на долгие годы!
Почему еще вам стоит прийти к нам?
-
Мы гарантируем, что вы будете прекрасно видеть в наших очках и линзах;
-
Мы гарантируем бесплатную замену линз в случае непривыкания;
-
Безопасные для ваших глаз очки на заказ — от 3330 рублей;
-
Взрослые и детские врачи-офтальмологи, оптометристы и мастера с опытом работы в сфере оптики от 10 лет;
-
Бесплатная работа по изготовлению очков, прозрачные цены без «сюрпризов»;
-
Астигматические очки за один день;
-
Ремонт и сервисное обслуживание очков;
-
Генеральный партнёр немецкого бренда Rodenstock в Калининграде;
-
Прямые контакты с производителями очков и линз, сертифицированный и качественный товар.
г. Калининград, Ленинский проспект, 113, тел.
ул. Пролетарская, 83, тел.
ул. Островского, 1А, тел.
ул. Шахматная, 2, тел.
optica-express.ru
Медицинские очки и контактные линзы имеют противопоказания, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. Подробнее об условиях, сроках и правилах проведения акции узнавайте по телефону
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.