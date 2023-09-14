«Итальянские недели»: новые акции в салонах «Оптика-Экспресс»

Для того чтобы приблизиться к Италии, необязательно уезжать из Калининграда. Всё потому, что в салонах «Оптика-Экспресс» начинаются недели итальянской оптики!

С 14 сентября по 31 октября получите скидку 20% на весь заказ при покупке очков с итальянской оправой!

Это означает, что, покупая очки с итальянской оправой и, например, с немецкими линзами, вы получаете скидку 20% и на оправу, и на линзы со вставкой!

В каждом салоне «Оптика-Экспресс» вы найдете модели таких брендов, как Ray Ban, Emporio Armani, Vogue, Police, Tommy Hilfiger, Max Mara, Dunhill и других известных марок.

Несомненно, вы останетесь довольны качеством данных изделий на долгие годы!

Почему еще вам стоит прийти к нам?

Мы гарантируем, что вы будете прекрасно видеть в наших очках и линзах;

Мы гарантируем бесплатную замену линз в случае непривыкания;

Безопасные для ваших глаз очки на заказ — от 3330 рублей;

Взрослые и детские врачи-офтальмологи, оптометристы и мастера с опытом работы в сфере оптики от 10 лет;

Бесплатная работа по изготовлению очков, прозрачные цены без «сюрпризов»;

Астигматические очки за один день;

Ремонт и сервисное обслуживание очков;

Генеральный партнёр немецкого бренда Rodenstock в Калининграде;

Прямые контакты с производителями очков и линз, сертифицированный и качественный товар.

Адреса и телефоны:

г. Калининград, Ленинский проспект, 113, тел. 31-06-85

ул. Пролетарская, 83, тел. 53-09-61

ул. Островского, 1А, тел. 32-00-22

ул. Шахматная, 2, тел. 33-65-05



optica-express.ru







Медицинские очки и контактные линзы имеют противопоказания, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. Подробнее об условиях, сроках и правилах проведения акции узнавайте по телефону 33-65-05. Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности: ЛО-39-01-001566 от 7 июля 2016.

г. Калининград, Ленинский проспект, 113, тел.ул. Пролетарская, 83, тел.ул. Островского, 1А, тел.ул. Шахматная, 2, тел.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.



