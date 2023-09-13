«Мир плитки и сантехники»: выбор, которому доверяют калининградцы

Огромный выбор товара, современные модные коллекции — вот что отличает салон «Мир плитки и сантехники». Если вы решили обновить вашу ванную комнату, кухню или другие помещения, то этот салон станет вашим надежным партнером. Автобусный маршрут № 24 доставит вас в салон по адресу: Большая Окружная, 5. Для удобства клиентов есть также просторная парковка.





Богатый ассортимент плитки

«Мир плитки и сантехники» предлагает обширный каталог плитки различных стилей, цветов и фактур. Независимо от того, ищете ли вы классический, модернистский, минималистический или экзотический дизайн, здесь вы обязательно найдете то, что идеально подойдет для вашего интерьера. Благодаря тщательно отобранному ассортименту от ведущих производителей вы сможете создать уникальный и уютный интерьер для себя.

Большой выбор сантехники





Помимо плитки в салоне вы также найдете широкий выбор сантехнических изделий. От душевых кабин до мебели для ванных комнат — все необходимое для создания комфортного и эргономичного пространства. Здесь представлен широкий ассортимент продукции от итальянских, польских, российских поставщиков.





Итальянская сантехника: изысканный итальянский стиль

Италия славится своей безупречной эстетикой и стилем, и когда дело касается сантехники или аксессуаров, итальянские бренды не оставляют равнодушными. «Мир плитки и сантехники» предлагает широкий выбор итальянской сантехники и аксессуаров, которая сочетает в себе стиль, качество и функциональность. Бренды, такие как Inda, Paffoni,Gallassia, известны своими яркими дизайнерскими решениями, которые помогут вам создать ванную комнату вашей мечты.

Если вы ищете уникальные и стильные аксессуары или мебель для ванных комнат, то Inda — это то, что вам нужно! Новая возможность компании Inda — способность кастомизировать свои изделия. Производитель предлагает широкий выбор цветовой гаммы для своей продукции. Это означает, что вы можете заказать аксессуары, фурнитуру для ванных комнат и мебель в соответствии со своими предпочтениями практически в любом цвете.

Galassia — итальянская компания, которая уже более 50 лет является символом изысканности и высокого качества в мире сантехники и керамики для ванной комнаты. Компания предлагает широкий спектр продукции, начиная от унитазов и раковин до душевых поддонов и ванных. Каждый предмет, созданный Galassia, воплощает их философию — сочетание элегантности, функциональности и индивидуальности.

Качество продукции Galassia находится на самом высоком уровне. И если вы решили украсить свою ванную комнату цветной сантехникой — смело заказывайте Galassia.





Польская сантехника: надежность и доступность

Польские производители сантехники, такие как Excellent и Radaway, известны своей надежностью и отличным качеством изделий. Компании предлагают широкий выбор сантехнических решений, пользующихся заслуженной популярностью у клиентов. Независимо от того, нужен ли вам стильный смеситель, надежный унитаз или функциональная душевая кабина, польская сантехника станет удачным и надежным выбором.





Например, Radaway — это бренд, специализирующийся на производстве душевых кабин и перегородок. Помимо производства стандартных изделий есть у производителя и многолетний опыт в производстве душевых кабин в сложные помещения — например, мансарды и т.п. Из последних разработок — возможность изготавливать душ перегородки высотой до 3 м, а также межкомнатные перегородки и двери. Это потрясающая возможность создавать пространство с изысканным дизайном и современным ощущением.





Российская мебель для ванных комнат: качество и стиль от Aqwella

Когда дело касается мебели для ванных комнат, уделите внимание российскому и Калининградскому бренду Aqwella — производителю мебели для ванных комнат. Aqwella предлагает широкий ассортимент современной мебели для ванных комнат, доступной каждому калининградцу и гостю города. Уникальный дизайн и внимание к деталям делают мебель Aqwella привлекательной и практичной. Благодаря использованию высококачественных материалов и современных технологий, мебель Aqwella отличается надежностью и долговечностью.





Салон «Мир плитки и сантехники» — это возможность увидеть огромное разнообразие плитки и сантехники в большом выставочном зале площадью более 1000 квадратных метров. Здесь вы найдете более 10 000 товаров в наличии или под заказ. Профессиональные консультанты всегда помогут выбрать подходящую плитку и сантехнику, основываясь на ваших предпочтениях и потребностях. А дизайнеры интерьера в свою очередь совершенно бесплатно разработают дизайн-проект и создадут для вас впечатляющее и функциональное решение.