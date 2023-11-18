Поздравим дорогих мам в праздник: бесплатная доставка букетов по Калининграду

Когда приходит время отмечать День матери, нет лучшего способа выразить свою благодарность и любовь, чем подарить красивые цветы. В такие особенные дни важно найти лучший цветочный салон, который поможет воплотить ваши желания в реальность.

Бесплатную доставку на весь ассортимент флористических салонов «Розенштрассе» может получить каждый, оформив заказ в мобильном приложении. Благодаря нашему мобильному приложению Appstore (4+), Google play (3+) и сайту вы обрадуете дорогих вам людей за один клик.


У нас вы найдете:

  • Букеты, цветочные композиции любой сложности, выполненные квалифицированными флористами

  • Большой выбор горшечных растений и консультации по особенностям ухода за ними

  • Свечи, вазы, статуэтки, кашпо и прочие эксклюзивные элементы декора ручной работы


Флористические салоны «Розенштрассе» уже полностью готовы к Новому году. Новые коллекции новогодних статуэток, гирлянд, елочных игрушек уже можно приобрести в любом из наших магазинов.

Ощутить на себе сказочную, волшебную атмосферу можно по адресам:

  • Шевченко, 11а (круголосуточно)
  • Гайдара, 123а (круглосуточно)
  • Театральная, 21 (ТЦ «Маяк») с 9:00-21:00
  • Площадь Калинина, 28 (ТЦ «Виктория») с 9:00-21:00
  • Советский пр-т, 159 (ТЦ «Гранд») с 9:00-21:00
  • Александра Невского, 33 (круглосуточно)
  • Горького 170 (ТЦ «Семья») с 9:00-21:00
  • г. Гурьевск, Калининградское шоссе ТЦ «Виктория» с 9:00-21:00
  • Чкаловск, Жиленкова, 6, с 9:00-21:00

Подписывайтесь vk.com/rosentrasse и будьте в курсе наших новостей.


ООО «Оазис Плюс», 238 220, Калининградская обл, Гвардейский р-н, пос. Калинково, д.25А, ИНН 3 916 503 505, КПП 391 601 001, ОГРН 1 133 926 014 375


Справка

Розенштрассе цветочный салон

г. Калининград, ул. Шевченко, 11А
+7 963 738 73 00
rosenstrasse.ru

Розенштрассе цветочный салон

г. Калининград, ул. Гайдара, 123А
+7 963 292 21 71
rosenstrasse.ru

Розенштрассе цветочный салон

г. Калининград, пл Калинина, 28
+7 963 292 21 62
rosenstrasse.ru

Розенштрассе цветочный салон

г. Калининград, ул. Театральная, 21, ТЦ «Маяк»
+7 963 738 83 33
rosenstrasse.ru
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