Поздравим дорогих мам в праздник: бесплатная доставка букетов по Калининграду

Когда приходит время отмечать День матери, нет лучшего способа выразить свою благодарность и любовь, чем подарить красивые цветы. В такие особенные дни важно найти лучший цветочный салон, который поможет воплотить ваши желания в реальность.

Бесплатную доставку на весь ассортимент флористических салонов «Розенштрассе» может получить каждый, оформив заказ в мобильном приложении. Благодаря нашему мобильному приложению Appstore (4+), Google play (3+) и сайту вы обрадуете дорогих вам людей за один клик.

У нас вы найдете:

Букеты, цветочные композиции любой сложности, выполненные квалифицированными флористами

Большой выбор горшечных растений и консультации по особенностям ухода за ними

Свечи, вазы, статуэтки, кашпо и прочие эксклюзивные элементы декора ручной работы

Флористические салоны «Розенштрассе» уже полностью готовы к Новому году. Новые коллекции новогодних статуэток, гирлянд, елочных игрушек уже можно приобрести в любом из наших магазинов.

Ощутить на себе сказочную, волшебную атмосферу можно по адресам:

Шевченко, 11а (круголосуточно)

Гайдара, 123а (круглосуточно)

Театральная, 21 (ТЦ «Маяк») с 9:00-21:00

Площадь Калинина, 28 (ТЦ «Виктория») с 9:00-21:00

Советский пр-т, 159 (ТЦ «Гранд») с 9:00-21:00

Александра Невского, 33 (круглосуточно)

Горького 170 (ТЦ «Семья») с 9:00-21:00

г. Гурьевск, Калининградское шоссе ТЦ «Виктория» с 9:00-21:00

Чкаловск, Жиленкова, 6, с 9:00-21:00

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