Пройдите отбор на лечение гинекологических заболеваний в Москве по ОМС

24 ноября «Клинику Эксперт» посетит Буралкина Наталья Александровна — доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог, хирург. Автор более 200 научных печатных работ, в том числе двух монографий, пяти патентов.

Доктор регулярно принимает активное участие в российских и международных конгрессах, конференциях и симпозиумах. Профессиональный стаж более 24 лет.

При наличии показаний проведет отбор пациентов на операции по ОМС в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.

На приеме Наталья Александровна проведет:
—  визуальный осмотр,
— оценку гинекологического статуса,
— анализ лабораторно-инструментальных методов обследования,
— даст рекомендации по обследованию и лечению.

Наталья Александровна специализируется на оказании оперативной медицинской помощи пациенткам с гинекологическими заболеваниями (миома матки, кисты и опухоли яичников, выпадение и опущение стенок влагалища и матки, недержание мочи, эстетические проблемы наружных половых органов, полипы и гиперпластические процессы эндометрия).

Узнать подробности и записаться на приём можно:
— по номеру телефона +7 (4012) 79-00-35
— через сайт клиники «Эксперт»


Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Л041-01157-39/00338040

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