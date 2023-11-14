Прокачайте продажи и маркетинг на конференции в Калининграде

Используйте шанс — и уже 29 ноября вы попадете бесплатно на большую конференцию «Формула бизнеса» в Калининграде.

Вас ждет: успешное окружение таких же руководителей, новейшая информация про бизнес-тенденции, топовые инструменты маркетинга и продаж.

Почему каждый руководитель или предприниматель обязан побывать на «Формуле бизнеса»?

— Это конференция, где вы получите руководства и кейсы для поиска новых клиентов, автоматизации продаж, легкого управления командой.

Кто спикеры?

  • Дмитрий Норка — президент Национальной ассоциации профессиональных продаж, автор бизнес-книг;

  • Екатерина Марченко — ведущий менеджер отдела продаж Битрикс24;

  • Елена Полейко — заместитель генерального директора ФК «Балтика»;

  • Мария Бузунова — руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу;

  • Алексей Мартынов — директор компании CONSULT INFO;

  • Стас Спасёных — эксперт в области управления продуктами, производственный и управленческий консалтинг, руководитель студии «Штрихпунктир».

В программе на сайте вы увидите темы и тезисы к каждому выступлению, потому что спикеры не льют воду, а дают концентрат знаний. Посмотреть программу.

Что будет кроме выступлений?

  1. Обмен опытом и полезными контактами с другими руководителями Калининграда. Найдёте клиентов, партнеров, договоритесь о совместных проектах.

  2. Подарки и электронный диплом участника. Заберите сертификаты и скидки на услуги от организаторов и спикеров. А после мероприятия получите электронный диплом на почту как подтверждение, что вы развиваетесь в любых условиях.

Почему бесплатно?

— Это не тренинг и не обучение. Конференция для обсуждений, для обмена опытом, для прокачки навыков. 80% успеха зависит от вас, поэтому и бесплатно.

Все, кто бывал на наших конференциях, знают, что бесплатные места очень быстро заканчиваются. Поэтому лучше пройдите регистрацию и займите место сразу.

Стать участником бесплатно

Дополнительную информацию о конференции можно узнать в компании «Консалт Инфо» по телефону: +7 (909) 789-45-50 или e-mail: d.gladysheva@consult-info.ru.

Справка

Консалт инфо IT-компания

г. Калининград, ул. Театральная, 35В, оф. 608, БЦ «Морской»
+7 (4012) 92 08 38
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