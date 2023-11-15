«Бизнес vs Нейросети»: в Калининграде состоится федеральный интенсив

Задумывались ли вы о том, как часто мы сталкиваемся с работой нейросетей в нашей жизни? Маркетинг, дизайн, продажи, логистика — нейронные сети всё чаще находят своё применение в решении самых разных задач. Искусственный интеллект уже не тема для хайпа, а реальный помощник современного предпринимателя.

Когда и где узнать про нейросети?

Уже 8 декабря в Калининграде пройдёт бесплатный интенсив, где Сергей Рыжиков — генеральный директор Битрикс24 — и другие спикеры расскажут, на что способен искусственный интеллект и какие выгоды от его использования можно получить.

Регистрируйтесь уже сейчас.

Почему именно сейчас нужно участвовать?

Нейросети сегодня — это возможность оптимизировать процессы, улучшить качество услуг и получить конкурентное преимущество. Темп развития искусственного интеллекта и растущего интереса к технологии показывает, что сейчас самое время для активного внедрения нейросетей в бизнес.





Регистрируйтесь и приходите на ивент, чтобы:

— узнать, как не тратить деньги впустую на те задачи, где нейросеть может решить их бесплатно;

— лично обсудить с другими предпринимателями возможности нейросетей в бизнесе. Возможно, кто-то уже активно их применяет и смог улучшить бизнес-процессы в своей компании;

— получить новые знания и информацию от тех, кто уже на практике внедряет нейросети в свою работу.

Офлайн. 5+ полезных докладов. 30+ деловых знакомств

Встреча будет полезна предпринимателям, менеджерам, специалистам по маркетингу и продажам, а также всем, кто интересуется современными технологиями и хочет не отставать от конкурентов.

Регистрация на мероприятие уже открыта. Переходите на сайт. Встретимся 8 декабря в конференц-зале отеля «Турист» по адресу: ул. Александра Невского, 53.