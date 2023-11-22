«Россети Янтарь» расширили парк техники

Компания «Россети Янтарь» расширила парк техники двумя современными передвижными цифровыми электролабораториями. Их изготовили на заводе «Ангстрем» в городе Ярославле. Они оборудованы профессиональными высокоточными приборами, позволяющими энергетикам производить все виды испытаний и измерений на подземных кабельных линиях и подстанциях. Электросети Калининградской области состоят не только из новых кабельных линий напряжением 0,4, 6 и 10 кВ, но и сетей напряжением 0,23 и 15 кВ довоенной постройки. Учитывая эту особенность, завод «Ангстрем» произвел электролаборатории, позволяющие проводить испытания повышенным постоянным и переменным напряжением 100-140 кВ.

— Продукция нашего предприятия известна энергетикам более 30 лет, — говорит Андрей Дубров, генеральный директор завода «Ангстрем». — Разрабатывая цифровые электролаборатории, мы обеспечиваем высокий уровень безопасности и минимальное влияние человеческого фактора за счет программного контроля за процессами. Наш завод расположен в России, мы можем гарантировать оперативную техническую и информационную поддержку. Кроме того, ПО для управления электролабораторией является разработкой нашего предприятия, поэтому хранение данных и непрерывность работы не зависит от внешних факторов, отсутствует риск внезапного отключения программы.

Своевременное привлечение электротехнической лаборатории позволяет диагностировать неисправности электросетей на начальной стадии, что, в свою очередь, приводит к повышению уровня безопасности и обеспечивает качественное, надежное электроснабжение потребителей.


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