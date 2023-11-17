Горячие хиты холодной осени: «Ростерхит» обновил сезонное меню

На календаре последний месяц осени, на улице промозгло и холодно. А в сети «Ростерхит» — горячие новинки сезонного меню! Тортилья с мидиями, дёнер на красном соусе, шоколадное и овсяное печенье, ароматный чай с шиповником и липой, непревзойденный колумбийский кофе — наши осенне-зимние хиты разожгут аппетит даже у самого капризного гурмана.

Завсегдатаям «Ростерхит» известно, что бренд-шеф сети Фёдор Самойленко регулярно улучшает и дорабатывает текущие позиции меню, а несколько раз в год обновляет его, добавляя что-то кардинально новое. И этот сезон не стал исключением.





Ростер с мидиями — 100-процентное попадание во вкус! Аппетитные мидии, сочные помидоры, натуральный сыр и фирменный сливочно-чесночный соус — идеальное сочетание вкусов в запеченной пшеничной тортилье.

Мидии заслуженно пользуются популярностью как у любителей морепродуктов, так и у приверженцев здорового питания. Ведь эти моллюски богаты белком, который усваивается организмом быстрее и легче, позволяя человеку оставаться бодрым в течение дня и справляться с высокими физическими нагрузками.

Кроме того, мидии богаты витаминами, макро- и микроэлементами, помогающими организму лучше бороться с вирусами и воспалениями, что очень актуально в осенне—зимний период.





Еще одна горячая новинка осенне-зимнего меню: наш уникальный «Дёнер ХИТ» на красном соусе. Бездрожжевой лаваш, больше мяса, много овощей, ароматный соус на основе томатов — гармония пользы и вкуса!

«Дёнер ХИТ» отлично удаляет голод, не оставляя при этом чувства тяжести и переедания. Он отлично подходит всем, кому «приелся» вкус фирменного белого соуса, а также тем, кто делает выбор в пользу сбалансированного питания и следит за своим рационом.





Вот уже несколько сезонов большой популярностью у наших гостей пользуется согревающий чай на основе облепихового сока и имбиря. Однако этой осенью мы решили добавить в меню еще один горячий и полезный напиток.

В новом чае «Шиповник и липа» приятная кислинка плодов шиповника дополняется ярким ароматом цветов липы. Узнаваемый с детства вкус, источник витамина С — то что нужно, чтобы согреться и поднять себе настроение в прохладную погоду, а заодно и поддержать иммунитет.





Кофейная культура развивается стремительно, а «Ростерхит» не стоит на месте, отслеживая вкусовые тренды. В сотрудничестве с ведущим обжарщиком региона компанией «Elevator» мы разработали совершенно новый бленд Колумбийской арабики, который будет поставляться эксклюзивно в нашу сеть.

Отборное зерно прошло долгий путь из солнечной Колумбии до вашего стаканчика. Во вкусе нового кофе чувствуются сладковатые ноты сухофруктов, тростникового сахара и мёда. Надеемся, что гостей порадует яркость, насыщенность и приятное послевкусие любимых кофейных напитков.





Не обошлось без новинок и в линейке десертов. Их у нас сразу две! Это печенье двух видов — шоколадное и овсяное — нежное, в меру сладкое, с приятным ароматом натурального сливочного масла, ванили и какао. Можно долго рассказывать о незабываемом вкусе этой изысканной парочки, но куда лучше просто зайти в «Ростерхит» и отведать новое лакомство с согревающим чаем или ароматным кофе. Поверьте, это будет идеальное комбо для начала дня или приятного перекуса!

Команда «Ростерхит» не изменяет своей традиции делать вкусную и полезную еду доступной всем. Будь то уже полюбившаяся нашим постоянным гостям «классика» в виде ростеров или изыски вроде хрустящих креветок в кляре, гастрономическое удовольствие по приятной цене гарантировано всем. Заглядывайте в любое из 46 кафе «Ростерхит» — и порадуйте себя! Ждём вас на дегустацию обновлённого меню!