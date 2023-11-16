«ЭТМ Калининград»: открытие магазина электротехнических товаров в Калининграде!

В Калининградской области состоялось долгожданное открытие центра продаж компании «ЭТМ Калининград».

Чем мы интересны

Наш партнер — Федеральная компания ЭТМ, комплексный поставщик электротехники, кабелей, светильников, компонентов систем безопасности и СКС, крепежа, инженерной сантехники, систем обогрева на всей территории РФ с 1991 года.

Почему нас выбирают

В нашем новом магазине вас ждут оперативные технические консультации, профессиональный сервис и глобальный ассортимент электротехнических материалов.

Мы предоставляем выгодную систему лояльности нашим покупателям. Кроме того, вас порадуют наши цены в честь открытия магазина.







Для профессионалов

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены эксклюзивные условия сотрудничества. Напишите нам info@etm39.ru для получения дополнительной информации. Наш ассортимент насчитывает более 1,8 млн наименований. Благодаря развитой логистической и торговой инфраструктуре мы можем обеспечить комплектацию объектов и заказов любой сложности.





Удобное расположение и бесплатная парковка