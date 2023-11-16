«ЭТМ Калининград»: открытие магазина электротехнических товаров в Калининграде!

В Калининградской области состоялось долгожданное открытие центра продаж компании «ЭТМ Калининград».
Чем мы интересны
Наш партнер — Федеральная компания ЭТМ, комплексный поставщик электротехники, кабелей, светильников, компонентов систем безопасности и СКС, крепежа, инженерной сантехники, систем обогрева на всей территории РФ с 1991 года.
Почему нас выбирают
В нашем новом магазине вас ждут оперативные технические консультации, профессиональный сервис и глобальный ассортимент электротехнических материалов.
Мы предоставляем выгодную систему лояльности нашим покупателям. Кроме того, вас порадуют наши цены в честь открытия магазина.
Для профессионалов
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены эксклюзивные условия сотрудничества. Напишите нам info@etm39.ru для получения дополнительной информации. Наш ассортимент насчитывает более 1,8 млн наименований. Благодаря развитой логистической и торговой инфраструктуре мы можем обеспечить комплектацию объектов и заказов любой сложности.
Удобное расположение и бесплатная парковка
Ждем вас по адресу:
Калининград, пос. Кутузово ул. Промышленная, 10, помещение 4, ТЦ «Акорус»
и в нашем интернет-магазине etm39.ru.
* ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ КАЛИНИНГРАД», ОГРН 1233900007340,