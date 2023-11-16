«ЭТМ Калининград»: открытие магазина электротехнических товаров в Калининграде!

В Калининградской области состоялось долгожданное открытие центра продаж компании «ЭТМ Калининград».

Чем мы интересны

Наш партнер — Федеральная компания ЭТМ, комплексный поставщик электротехники, кабелей, светильников, компонентов систем безопасности и СКС, крепежа, инженерной сантехники, систем обогрева на всей территории РФ с 1991 года.

Почему нас выбирают

В нашем новом магазине вас ждут оперативные технические консультации, профессиональный сервис и глобальный ассортимент электротехнических материалов.

Мы предоставляем выгодную систему лояльности нашим покупателям. Кроме того, вас порадуют наши цены в честь открытия магазина.


Для профессионалов

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены эксклюзивные условия сотрудничества. Напишите нам info@etm39.ru для получения дополнительной информации. Наш ассортимент насчитывает более 1,8 млн наименований. Благодаря развитой логистической и торговой инфраструктуре мы можем обеспечить комплектацию объектов и заказов любой сложности.


Удобное расположение и бесплатная парковка

Ждем вас по адресу:
Калининград, пос. Кутузово ул. Промышленная, 10, помещение 4, ТЦ «Акорус»
и в нашем интернет-магазине etm39.ru.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ КАЛИНИНГРАД», ОГРН 1233900007340, 236038г Калининградул Героя России Мариенкод. 3кв.12.

Справка

ЭТМ Калининград Электротехнические материалы

Гурьевский р-н, пос. Кутузово, ул Промышленная, 10, ТЦ "Акорус"
+7 (4012) 39-84-84
etm39.ru
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Реклама. etm39.ru
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