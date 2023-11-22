Как победить зависимость: оставьте алкоголь, табак и лишний вес в прошлом

Алкоголь, никотин и переедание — три опасные привычки, которые быстро перерастают в серьезные зависимости. Многие считают, что начать новую жизнь с понедельника — легко, но так ли это на самом деле? И можно ли справиться с многолетней привычкой без врача?

Если вы уверены в том, что нет ничего страшного в том, чтобы каждый день после работы проводить вечер с алкоголем, сигаретами или за ужином из трех блюд, то стоит посмотреть на эти привычки с другого угла.

Алкоголь, никотин и еда — депрессант или антидепрессант?

В 2020 году во время пандемии в России увеличилась смертность от алкоголя. Именно к таким неутешительным выводам недавно пришел Минздрав России*. Но с чем это связано, и почему человек вдруг начинает пить?

Вероятно, сложно назвать алкоголика счастливым человеком, который был так доволен собой, что не смог остановиться. Очень часто люди выпивают просто от скуки, серости и однообразности жизни, чтобы уйти от проблем, забыться, отключиться от реальности и успокоиться. Все начинается совершенно невинно: бокал вина за обеденным столом или несколько кружек пива с друзьями, но итог один — человек попадает в зависимость от мнимого удовольствия своих привычек.

Алкоголь — не просто привычка, это одна из самых распространенных причин распада семей. Недопонимание, конфликты, грубость к свой супруге или супругу — по статистике из-за проблем с алкоголем распадается больше половины пар*.


Вторая, но не менее важная проблема для многих — пристрастие к сигаретам. И здесь статистика тоже неутешительная, вероятность умереть от рака лёгкого у курящих женщин в 12 раз, а у курящих мужчин в 22 раза выше, чем у некурящих**. С такими цифрами не поспоришь, но, как правило, люди предпочитают об этом не думать ровно до того момента, пока не наступает критический момент, когда врач говорит: «Вам нужно бросить курить!».

Третья и все больше нарастающая проблема — переедание, которое неуклонно ведет к лишнему весу. Большинство стараются проблему не замечать: «Подумаешь, лишние 10 килограммов...» — и это главная ошибка. Лишний вес оказывает негативное влияние на опорно-двигательную систему, вызывая деформацию стопы, остеоартроз крупных суставов и другие нарушения. Также он приводит к различным нарушениям обмена веществ, из которых сахарный диабет далеко не самое страшное заболевание.

Кажется, что остановиться легко, но спросите курильщика, сколько раз он бросал курить? Спросите человека, пристрастившегося к выпивке, сколько он воздерживался от выпивки? И действительно ли человек, страдающим ожирением, к пятнице продолжит соблюдать диету, начатую в понедельник?

На самом деле все три проблемы требует комплексного медицинского подхода и опытных врачей, действительно разбирающихся в сути вопроса. За подробной консультацией по вопросу алкогольной, никотиновой и пищевой зависимостей, мы обратились к директору «Клиники Лазаревой» Лазаревой Владиславе Глебовне.



— За какой помощью обращаются в клинику?

— Как правило, это совершенно разные люди. Кому-то нужна консультация, и он не готов к решительным действиям — им нужен толчок. Кто-то тревожится за своих близких и ищет выхода из сложившийся в семье ситуации — таким людям нужен совет и план действий. У кого-то происходит переломный момент в жизни, и он намерен незамедлительно действовать и бороться с зависимостью, разрушающей его жизнь — таких людей необходимо просто направить в нужном направлении!

— Как проходит лечение от алкогольной зависимости?

— При решении всех 3 проблем: алкоголизм, курение и расстройства пищевого поведения — мы используем метод Довженко. Суть его состоит в следующем: во время сеанса пациент подвергается гипнотическому и психотерапевтическому влиянию. В результате его тяга к алкоголю сменяется полным безразличием. Больной может ничего не опасаться — на протяжении всей процедуры он будет находиться в сознании и понимать, что происходит.

Есть три основных этапа кодирования от зависимости. На первом — пациента морально готовят к процедуре кодирования. Врачи проводят с ним разъяснительные беседы, определяют психосоматику, выясняют, насколько пациент готов к лечению, уровень его внушаемости. На втором этапе — уже начинается сам этап кодирования. В течение первого часа — врач подготавливает подсознания пациента к установке кода. Затем на протяжении двух часов — специалист дает рекомендации его родственникам и настраивает пациента на успешное избавление от зависимости и дальнейшую жизнь без алкоголя. На данном этапе врач помогает больному осознать всю пагубность привычки и обрести веру в себя и в эффективность терапии. На третьем этапе проводится установка кода. Врач при помощи определенных физических и словесных манипуляций формирует в сознании больного установки на ведение здорового образа жизни.


— В чем преимущества метода Довженко?

— Главное преимущество — это снятие тяги и формирование устойчивой установки на полный отказ от употребления алкоголя, табака и переедания без необходимости в применении медикаментозных препаратов.

Совсем скоро нашей клинике исполняется 20 лет. За это время мы помогли тысячам людей избавиться от зависимостей, разрушавших их жизни! Это дело начинала моя мама — Лазарева Людмила Алексеевна, которой я очень горжусь. Сейчас клинику возглавляю уже я. Наша клиника — это большой медицинский комплекс европейского уровня, оснащенный новейшей медицинской аппаратурой и оказывающий целый комплекс услуг: от стационарного лечения до выезда врача на дом.



Победить пагубные зависимости, оставив в прошлом алкоголь, табак и неконтролируемое переедание, вполне реально. И это проще, чем вам кажется! Достаточно принять внутреннее решение! Все остальное сделают врачи «Клиники Лазаревой».

Источники:

*https://iz.ru/1010605/2020-05-13/v-rossii-uvelichilas-smertnost-ot-alkogolia-vo-vremia-pandemii
*https://newizv.ru/news/society/10-04-2008/88315-alkogol-glavnaja-prichina-razvodov-v-rossii

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

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