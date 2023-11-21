Дизайнерские фотообои добавят интерьеру красок

Авторский дизайн обоев сделает дизайн комнаты интересней и поможет расставить акценты. При оформлении комнаты все большую популярность набирают фотообои. Ничего удивительного – они способны перенести человека в совершенно иной мир, например, если обои сделаны с видом на город мечты (Париж, Лондон и так далее). . Не говоря уже о том, что дизайнерские фотообои часто выполняются в ярких красках – цветы, домашние животные, пейзажи, портреты, новогоднее оформление и прочее.

Основные преимущества фотообоев

Во-первых, они радуют глаз. С их помощью можно создать настоящую сказку, особенно в детской комнате. Это касается и насыщенных оттенков, и изображений любимых героев из мультиков. Но даже если фотообои покупаются для взрослых, они также поднимают настроение. Например, женщины и девушки обожают обои с котиками и розами, а мужчины — с машинами. Кому-то нравится абстракция, а кто-то предпочитает нечто спокойное и однотонное.

Во-вторых, дизайнерские фотообои — это отличный вариант для зрительного расширения или сужения пространства. Это необходимо учитывать при выборе той или иной модели, а лучше всего проконсультироваться со специалистом, показав ему фотографии комнаты.

В-третьих, такие обои долговечны и отличаются прочностью. Исключение составляют бумажные фотообои — они довольно быстро теряют яркость, их категорически нельзя мыть. Правда, именно на них большой спрос, в частности, из-за широкого ассортимента рисунков.





Нюансы выбора и нанесения обоев

Для долговечности желательно покупать виниловые или флизелиновые фотообои. Они устойчивы к внешним повреждениям, легко клеятся, экологически чистые. Некоторые делаются по индивидуальному заказу клиента, особенно если речь идет о нестандартном помещении (слишком низкие или высокие потолки).

При использовании фотообоев следует помнить, что не нужно украшать комнату дополнительными аксессуарами. Это будет смотреться пошло и дешево. По сути, если есть фотообои, то больше не нужен никакой декор, даже самый качественный. Лучше всего перенести его в другое помещение.

При выборе оттенков стоит обратить внимание на что-то пастельное и нейтральное. Дело в том, что яркие изображения очень быстро могут надоесть, особенно если они размещаются в спальне или в детской. Здесь важен чисто психологический момент — на фоне ярко-красного или насыщенно-зеленого очень трудно расслабиться, заснуть и отдохнуть. Да, может присутствовать какой-то яркий элемент, но не более того.

Особенно это актуально для оформления комнаты ребенка: известно, что у детей быстро меняются вкусы. И если раньше какой-то герой мультика им нравился, то через месяц у них появляется новое увлечение. Следовательно, и фотообои теряют свой смысл и начинают раздражать.

Идеальные варианты — это изображение фруктов, городских панорам, морских пляжей или лесных чащ.