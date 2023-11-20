Нетипичные советы для тех, кто хочет перестать испытывать стресс

Стресс — это не просто душевное волнение или нервное напряжение. Стресс — целый набор факторов, который может крайне негативно отразиться на здоровье человека. Мы пытаемся ему не поддаться, принимаем общепринятые, но, к сожалению, краткосрочные меры: уходим в отпуск, начинаем заниматься спортом, больше гулять, уделять время хобби. И забываем о... нашем доме, который может быть очень сильным и, главное, постоянным фактором личного спокойствия. Мы сами выбираем свое окружение, свои реакции на те или иные события, но не всегда хватает ресурса быть в гармоничном и сбалансированном состоянии, а дома гораздо легче оградить себя от негативной информации, переключаться с беспокойных мыслей и получать позитивные эмоции. Но при одном условии: если дома действительно хорошо.

Давайте перейдем от теории к практике. Для начала пройдем простой тест на внимательность: найдите 4 отличия!





Список отличий:

Отличие № 1:

В окне слева — обычный стеклопакет. В окне справа — энергосберегающий стеклопакет.

Отличие № 2:

Слева — армирование отсутствует. Справа — высокопрочное армирование.

Отличие № 3:

Слева толщина профиля — 58 мм. Справа толщина профиля — 76 мм.

Отличие № 4:

Владельцы левого окна — всегда раздражены из-за сквозняка и шума на улице. Негатив постепенно накапливается, перерастает в стресс. Но эти же владельцы, но уже новых качественных окон могут чувствовать себя совершенно по-другому, быть счастливыми, ощущать спокойствие от комфорта и уюта, не раздражаясь из-за мелочей.





И вроде бы визуально оба окна на изображении одинаковые, но вот психологическое состояние их владельцев может быть совсем разным. Представьте себя в доме или квартире с окнами, в которых обычный стеклопакет, отсутствует армирование и небольшая толщина профиля: за окном слышен гул автомобильной дороги, крики детей во дворе, а еще этот сквозняк и духота в комнате... Хочется ли в таких условиях заниматься своим хобби? Получится ли переключиться с плохих мыслей на что-то хорошее? Скорее всего, советы психологов не помогут. Совсем другая ситуация, если в доме или квартире прекрасный микроклимат, тепло и уютно благодаря окнам с высокопрочным армированием и толщиной профиля 76 мм. В таком пространстве вы всегда сможете расслабиться, комфортно провести время и сосредоточиться на том, что для вас действительно важно. Да и рекомендации психологов будут излишни!





Поэтому так важно выбрать правильное технологическое решение для своего дома. И да, окно — это технологическое решение! Доказательства тому приводит «Пластикат-Сервис». Например, окно «Оптимум» с профилем немецкого бренда Kömmerling.

1. Увеличенный срок службы.

Армирование высокопрочной оцинкованной сталью обеспечивает устойчивость конструкции и позволяет продлить срок службы окна в несколько раз.

2. Превосходная тепло- и шумоизоляция.

Профиль толщиной 76 мм, двухкамерный стеклопакет 44 мм, где термостекло и 2 контура уплотнения создают по-настоящему уютный микроклимат и сохраняют тепло и тишину в доме.

3. Экономия коммунальных расходов.

Толстый профиль, двухкамерный стеклопакет с термостеклом, 2 контура уплотнения самого высокого класса «А» обеспечивают повышенную герметичность, что позволяет экономить до 20% расходов на отопление.

4. Открытое производство.

Каждый покупатель может лично увидеть, как будут производиться именно его окна на заводе компании «Пластикат-Сервис». Максимальная открытость — вот чему стоит доверять!

5. Гарантия от производителя.

Гарантия на монтажные работы составляет 5 лет! А гарантия на окна от завода-производителя — 10 лет!

Окно «Оптимум» из профиля немецкого бренда Kömmerling — отличное решение для квартир и жилых домов. Нужно простое окно, панорамное остекление от пола до потолка или, может быть, круглые окна для сложных дизайнерских задумок? Никаких проблем: окна «Оптимум» не деформируются, не выгибаются и выдерживают ветровые нагрузки. Сохраняют тепло и микроклимат в доме. С таким технологическим решением вы можете быть уверены, что стресса в вашей жизни станет значительно меньше! И пусть ваш дом станет не источником постоянных расстройств и тревог, а оазисом спокойствия и защитной крепостью с окнами из профиля Kömmerling!

Завод «Пластикат-Сервис».

Первый оконный шоурум в г. Калининграде на Московском проспекте,120а.

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