Стало известно, что новые автомобили «Москвич» уже в Калининграде

Автоцентр «ДО-КАР» является эксклюзивным дилером бренда «Москвич» в Калининградской области. Эта марка с вековой историей и с отличной перспективой.

Нашей компании очень близки ценности бренда «Москвич», в основе которых — забота о клиентах. А создание продукта на отечественной платформе, который соответствует всем мировым стандартам качества, для многих покупателей, мы уверены, станет сильным аргументом при выборе автомобиля. Так, марка уже сейчас предлагает покупателю 3 модели, которые соответствуют этим критериям:

Кроссовер «Москвич 3»

Автомобиль с привлекательным дизайном, отличающийся геометричными линиями кузова, современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

«Москвич 3» оснащен современными технологиями и мультимедийными решениями: многофункциональный руль с электроусилителем и блоком управления круиз-контролем, цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25″ и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, а также 6 динамиками и системой камер кругового обзора, а также электрическим стояночным тормозом с функцией AutoHold.

Комфорт водителя и пассажиров обеспечивают просторный салон и эргономичные передние и задние сиденья. Для удобства пассажиров второго ряда предусмотрены центральный подлокотник, USB-разъемы и отдельные воздуховоды.

«Москвич 3» можно приобрести сейчас от 1 830 000 ₽ с учетом мегавыгоды до 390 000.:

— 170 000 ₽ на покупку «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» и «Комфорт» при сдаче своего автомобиля в зачёт стоимости нового;

— 120 000 ₽ при покупке автомобиля в кредит по программам банков-партнеров: ООО «Драйв Клик Банк», ПАО «Совкомбанк».

— 100 000 ₽ единовременная и разовая скидка от розничной цены нового автомобиля.

Седан «Москвич 6»

Седан «Москвич 6» — яркий автомобиль с динамичным дизайном, выверенными пропорциями, стремительными линиями, с хромированными акцентами и узнаваемым рисунком полностью светодиодной оптики последнего поколения.

«Москвич 6» — современное воплощение элегантности и гармонии.

Наружное освещение автомобиля — это отдельная тема. Так, каждая фара состоит из 142 светодиодов и 5 линз, которые гарантируют отличную видимость в ночное время. Задние светодиодные фонари соединены сплошной линией, создавая современный и запоминающийся облик. Оригинальные двухцветные легкосплавные диски прекрасно дополняют броский силуэт автомобиля.

«Москвич 6» — надежный спутник в поездках и путешествиях. Кузов лифтбек предоставляет удобный доступ к вместительному багажному отделению объемом 540 л. Заднее сиденье можно сложить по частям, получив внушительное пространство с ровным полом для перевозки крупногабаритных предметов. Мультифункциональный руль с интуитивно понятным управлением основных функций и система бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, а также электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold обеспечивают комфортное управление автомобилем.

«Москвич 6» можно приобрести сейчас от 2 336 000 ₽ с учетом мега выгоды до 290 000.:

— 170 000 ₽ на покупку Москвич 6 при сдаче своего автомобиля в зачёт стоимости нового;

— 120 000 ₽ при покупке автомобиля в кредит по программам банков-партнеров: ООО «Драйв Клик Банк», ПАО «Совкомбанк».

«Москвич 3е» — новый электрический кроссовер

Привлекательный дизайн полностью электрического кроссовера «Москвич 3е» отличают геометричные линии кузова, современная светодиодная оптика с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

Светодиодная оптика ближнего и дальнего света фар осветит даже самые темные участки дороги.

Панорамная крыша наполнит светом салон и впустит огни ночного города в темное время суток. Характерный рисунок ходовых и задних габаритных огней выделяет автомобиль в потоке.

Для удобства наших клиентов в комплекте с автомобилем уже идут зарядное устройство для зарядки от бытовой розетки 220В и кабель для зарядки от ЭЗС переменного тока, «Type2-Type2».

При полном заряде батареи автомобиля запас хода составляет 410 километров, а время зарядки автомобиля от 20% до 80% осуществляется всего за 45 мин.

«Москвич 3e» можно приобрести сейчас от 3 025 000 ₽ с учетом мега выгоды до 925 000 ₽:

— до 925 000 ₽* по программе льготного кредитования или лизинга (ПАО «Совкомбанк»).

*Правила предоставления субсидии кредитным организациям регламентируется Постановлением Правительства РФ от 16.04.2015 N 364 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 — 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018 — 2023 годах физическим лицам на приобретение автомобилей» (с изменениями и дополнениями). Период, размер и условия предоставления субсидии регламентируются законодательством.

Уже сейчас в нашем дилерском центре вы можете познакомиться с новинками и оценить автомобиль в пробной поездке. Ждем вас в «ДО-КАР» — официальном дилерском центре «Москвич», по адресу Московский пр-т, 207, или по телефону 577-333.