Где в Калининграде купить настоящую икру по вкусной цене

«Икорный дом» — одна из первых в Калининграде компаний, реализующих комплексный подход по работе с красной икрой, и один из лидеров по продаже икры в регионе.

Баночка красной икры — это оригинальный, вкусный и полезный подарок на любой праздник. Получить его будет счастлив каждый, а «Икорный дом» поможет вам с выбором.

«Красная икра — это традиционный русский продукт, который любят практически все жители, и мы стремимся сделать его максимально доступным по цене, разнообразным по выбору и удобным по расположению наших торговых точек в Калининграде», — рассказали представители «Икорного дома».

Очень важно, что фирменная сеть выгодных торговых точек «Икорный дом» имеет специальное ветеринарное удостоверение, на основании которого имеет разрешение на фасовку, маркировку, хранение (правильный температурный режим - 5 градусов для икры в специальном оборудовании) и реализацию икры и морепродуктов. Это означает, что условия соответствуют всем санитарным нормам, и поэтому продукт всегда безопасный и свежий.





Доставляется икра с разных официальных заводов самолётами в специальных термобоксах в течение суток. Поскольку закупка совершается напрямую с Дальнего Востока, и наценка идёт минимальная, формируются очень приятные цены.

Для оптовиков — особые условия.

А что, если купить красную икру и заморозить её до Нового Года? Можно так делать? Конечно, можно! Но в этом вопросе есть важный момент: икру можно заморозить только один раз и правильно разморозить после — в холодильнике, при температуре от 0 до +5.

Ещё один большой плюс «Икорного дома» — можно продегустировать каждый вид икры (а их ассортимент достигает до 15 наименований) и выбрать продукт на свой индивидуальный вкус.

Фасовка — по 1 кг, 0,5 кг, 0,250 кг и 100 г.

Красную икру нам дарят рыбы вида лососевых — горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча. По составу и полезным свойствам все икринки одинаковы, различны они по внешнему виду, размеру и вкусу.





В головном магазине «Икорного дома», расположенном на ул. Шахматной, 4в (здесь самый большой ассортимент сети, автобусные маршруты: 19, 24, 26, 32, 44) имеется большой выбор дикой рыбы, малосольной, холодного и горячего копчения, а также свежемороженой.

Рыба доставляется самолётами по специальному заказу с цехов, один из которых находится на Дальнем Востоке, второй — в Санкт-Петербурге.

Эта рыба не содержит консервантов, глютамата, жидкого дыма, красителей и растворителей костей. Минимум соли: 2,5–3%. Поэтому рыба в «Икорном доме» — вкусная, безвредная и, главное, — полезная. Для тех, кто следит за своим здоровьем и здоровьем близких.

Также имеется большой ассортимент морепродуктов без льда. Они дикие, что делает их очень вкусными и полезными.





Ещё в головном магазине на ул. Шахматная, 4в появились новинки: мясные и колбасные изделия из дикого мяса, вяленое, сыровяленое сырокопчёное мясо, карпаччо, бастурма и т. д. Всё — в разных подарочных упаковках.

Эти деликатесы, а также баночка икры по приятной цене, украсят любой стол и будут отличными подарками как для мужчин, так и для женщин, ведь это дико вкусно, безумно полезно и супер оригинально!