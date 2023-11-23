Мощь и экономичность: как гибрид от Chery сумел объединить несочетаемое

Калининградский авторынок остается на орбите передовых достижений мирового автопрома. 2 декабря официальный дилер китайского автогиганта Chery Центр Автоград Окружная проводит День открытых дверей с презентацией двух новинок, воплотивших самые актуальные тренды. Это гибридные автомобили Tiggo 7 pro plug-in hybrid и Tiggo 8 pro plug-in hubrid, сумевшие объединить мощь и экономичность, помноженные на традиционные для этого бренда безопасность и комфорт.

Во время тест-драйва каждый участник презентации сможет убедиться: гибридные кроссоверы Chery объединили все самые современные технологии компании. Прежде всего, это технология PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), которая прекрасно подходит для российских условий. Такой автомобиль может работать в трех режимах (все их можно будет испробовать): как электромобиль, заряжаясь от электрической сети 220 В — бытовых розеток и зарядных станций; от двигателя внутреннего сгорания; в смешанном режиме, когда батарея заряжается словно от обычной электросети. Причем, переключения между режимами происходят плавно и незаметно. В целом все это — отличный вариант, в том числе для Калининградской области, где сеть зарядных станций еще развивается.

Также вы легко почувствуете одну из главных особенностей гибридов Chery — мощное ускорение, которое достигается благодаря совместной работе турбированного двигателя внутреннего сгорания и двух электродвигателей. Оно обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,5 секунды, максимальная скорость достигается на уровне 180 км/ч.

При этом на одном заряде запас хода при использовании электрорежима составляет 80 км — прекрасный уровень для небольшого по площади самого западного региона России: такой объем позволяет без подзарядки отправиться из Калининграда на морское побережье и вернуться обратно. Тех участников тест-драйва, которые сядут за руль электромобиля впервые, ждет сюрприз — тишина в салоне и полное отсутствие вибрации; это — дополнительный бонус. Максимальный же пробег при полной заправке одного бака и электрической батареи, заряженной на 100% в режиме «трасса» — 1 тысяча километров. Расход топлива на 100 км — 1 л при идеальных условиях, в среднем это 1,5 литра у Tiggo 7 pro и 1,8 литра Tiggo 8 pro 92-го бензина.





Здесь стоит отметить уникальную технологию DHT (Dedicated Hybrid Transmission), разработанную Chery. Это трансмиссия для гибридных автомобилей, которая объединяет отдачу бензинового и двух электрических моторов. Такая трансмиссия имеет 9 высокопроизводительных режимов работы, в том числе рекуперация/двойная рекуперация при торможении. Рекуперация — использование кинетической энергии, вырабатываемой во время торможения, для заряда батареи. Это значит, что при торможении один или два электродвигателя преобразовывают энергию двигателя в электрическую и возвращают ее в аккумуляторную батарею, пополняя заряд — при этом обеспечен мягкий и плавный режим снижения скорости. Важно, что таким образом не только увеличивается запас хода, но и, как дополнительное преимущество, снижается износ тормозной системы.

Безопасность и надежность — главные черты характера всей линейки Tiggo. Каждый участник тест-драйва сможет испытать полный набор самых современных ассистентов вождения, которыми оснащены эти автомобили: адаптивный круиз-контроль; система помощи при движении в пробке; ассистент удержания в полосе/система автономного экстренного торможения. Но это не все: система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) оповестит водителя о приближающихся транспортных средствах; система контроля дистанции (FCW) предотвратит столкновение с впереди идущим автомобилем; система автономного экстренного торможения (AEB) поможет избежать столкновения с транспортными средствами и пешеходами.

И, конечно, никого не смогут оставить равнодушными комфортабельный салон и превосходные внешние данные. Система автоматического переключения ближнего/дальнего света и мощные светодиоды; большие 18-дюймовые двухцветные диски и широкие 235-мм шины; цифровая зона управления с двумя экранами с поддержкой Apple CarPlay или Android Auto (это делает удобным использование навигации и других привычных приложений во время поездки), комфортное водительское кресло с 10 направлениями регулировки и памятью, просторный салон TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID с тремя рядами сидений позволяет комфортно путешествовать большой компанией из 7 человек; большая панорамная крыша, премиальная аудиосистема Sony, функция бесключевого открытия и закрытия автомобиля — она следит в том числе за тем, чтобы после вашего выхода закрывались окна и люк; элегантный дизайн, атмосферная подсветка салона.

Тех, кто захочет испытать преимущества автоновинок, ждут 2 декабря в салоне официального дилера китайской компании в Калининграде — Chery Центр Автоград Окружная (ул. Большая Окружная, 9). Важно, что желающие могут провести тест-драйвы всего модельного ряда, представленного в Калининграде.

В ожидании испытаний — китайский автопром и один из его флагманов Chery пользуются все большей популярностью, поэтому традиционного такие акции собирают большое число посетителей — участников ждут развлечения и розыгрыши призов; для маленьких гостей будут работать аниматоры. Тех, кто прочувствует все преимущества обладания этими чудом инженерной мысли — гибридом от Chery — ждет самый главный сюрприз: 8 лет гарантии и поддержки, что по нынешним временам просто бесценно. В автосалоне в настоящее время действуют предновогодние акции и выгодные условия на приобретение автомобиля бренда Chery.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться.

* Информация не является офертой. Подробности уточняйте у сотрудников официального дилерского центра «Автоград».

** Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей.

*** Указанное в рекламе оборудование, может быть опциональным.