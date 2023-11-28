Интерьер как у столичного актера: вдохновляемся стильной переделкой «двушки»

Совсем недавно эта квартира в одном из самых престижных районов Москвы выглядела довольно скромно и посредственно. Дом 80-х годов, тесная кухня, узкий коридор и комнаты-вагоны… Автор популярного видеоблога о дизайне и ремонте Евгений Горб рассказал, как всего за полгода удалось создать модный интерьер в стиле «неоклассика». Эти советы вдохновят на перемены и помогут сделать пространство более удобным, стильным и уютным.

Выкрутить функциональность на максимум.

Квартира была не то чтобы совсем убитой: здесь был ремонт, но старенький, «уставший», из начала двухтысячных, — вспоминает Евгений Горб. — Мы полностью все переделали, возвели новые перегородки, перенесли вход на кухню — и вместо стандартной «двушки» получили функциональную квартиру с кухней-гостиной, спальней и отдельной гардеробной.

На площади 48 квадратных метров удалось разместить даже небольшой хозяйственный блок для стиральной и сушильной машины. «Мини-прачечная» компактно вписалась в коридор — теперь габаритная бытовая техника не отъедает место в ванной.

Еще один лайфхак пригодится обладателям квартиры с газовой плитой. Если хочется объединить кухню и гостиную, не нарушив нормы безопасности — можно смонтировать между помещениями раздвижную стеклянную перегородку. Конструкция крепится к потолку и занимает гораздо меньше места, чем распашные двери.

Квартира находится в элитной локации, сейчас в ней живет очень успешный человек, актер — и ремонт мы делали соответствующий, бизнес-класса, — поделился Евгений. — Использовали хорошие материалы, сложные технические решения и качественное наполнение: технику топового уровня, эмалевые фасады, дорогие межкомнатные двери и т.д.

Для нас была принципиальна износостойкость: паркет легко повредить и поцарапать, а ламинат 34 класса используют даже в офисах и спортзалах. Укладывать его быстрее и проще, мы брали обычную пробковую подложку. Замки крепкие, при укладке это чувствуется, плашки сцепляются надежно, ничего не «гуляет» и не скрипит.

Мы использовали ламинат по всей площади квартиры, единым полотном. Только в санузле у нас керамогранит с «теплым полом». Благодаря увеличенной толщине ламината — целых 12 мм — весь пол удалось уложить ровно, без порогов и ступеней.

На фотографиях и видео разницу точно не заметить. И даже в реальности 70% людей, которые приходят, говорят: «Ничего себе, какой паркет!» Он фактурный, с глубоким тиснением, нет дешевого блеска, как часто бывает у обычного ламината, — поделился Евгений. — Из оттенков нам идеально подошел Дуб Молизе — не темный и не рыжий, такое благородное светлое дерево.

Впрочем, у дизайнера не стояло цели специально гнаться за высоким ценником. Главное, чтобы интерьер получился красивым, комфортным — и прослужил хозяевам не один год. Так что вместо дорогого, но капризного паркета на пол уложили практичный и не менее эффектный на вид ламинат «елочкой» российского производителя Alpine Floor.Пропитанные воском замки защищают не только от скрипов, но и от попадания влаги — такое покрытие можно смело укладывать и на кухне, и в прихожей.На вид и на ощупь такое покрытие сложно отличить от натурального дерева: у каждой плашки есть даже крашеная фаска по периметру, как на настоящих дощечках.

Один из секретов удачного и актуального во все времена интерьера — в спокойной и сдержанной палитре, уверен Евгений. Да, с необычными и яркими цветами проще произвести вау-эффект, вот только со временем подобные изыски могут надоесть, а переклеивать, перекрашивать и обновлять обстановку будет сложно и затратно.

Мы всегда стараемся делать более нейтральную базу. Раньше экспериментировали с какими-то смелыми, акцентными цветами. Но как показывает практика, спокойные оттенки — белый, бежевый, серый — даже психологически воспринимаются легче, они более гармоничные и приятные. При желании всегда можно добавить ярких красок с помощью аксессуаров.

В небольших квартирах бывает сложно разместить все необходимое. Но даже на ограниченной площади можно по максимуму использовать буквально каждый сантиметр.

В квартире узкая прихожая, и стандартный шкаф занимал бы слишком много места. Можно было немного сдвинуть перегородку, пожертвовав площадью гостиной. Но мы просто сделали шкаф глубиной 50 см вместо обычных шестидесяти — на самом деле этого достаточно, вешалки входят спокойно. А в гостиной вдоль той же стены поместился полноценный стеллаж для книг. Еще один неочевидный лайфхак: не всегда стоит делать шкафы до самого потолка.

В гардеробной мы намеренно сделали стеллажи пониже — оставили сверху свободное пространство, там удобно хранить какие-то сезонные вещи, можно поставить большие коробки или сложить спортинвентарь, — поделился советом Евгений.

Уж что-что, а балкон — точно не место для складирования вещей. Здесь хозяева будут отдыхать, выращивать цветы и любоваться видом на зеленый двор. Летом удобно проветривать квартиру, просто открыв балконную дверь: москитная сетка-плиссе защитит от насекомых и мелкой пыли. Балкон не застеклен, так что в гостиной будет достаточно свежего воздуха и солнечного света.

На темное время суток в квартире предусмотрено несколько сценариев освещения: от яркого света для работы или чтения до уютного полумрака перед сном. Причем только в спальне есть классическая люстра, весь остальной свет — встроенное трековое освещение, точечные потолочные светильники плюс прикроватные бра. В ванной у зеркала, в гардеробной и на книжных полках есть дополнительная светодиодная подсветка: удобно и атмосферно.

Больше вдохновляющих идей и лайфхаков ищите в блоге Евгения Горб. А если затеяли ремонт, выбирайте отделочные материалы проверенных брендов. Профессиональные дизайнеры и прорабы рекомендуют производителя Alpine Floor: компания на рынке с 2014 года, работает более 1500 точек продаж по всей стране.

Кстати, теперь удобно «примерить» разные варианты напольных покрытий онлайн: просто загрузите на сайт фотографию своего интерьера и попробуйте, как будет смотреться традиционная палубная укладка, английская или французская «елочка» в различных оттенках. А чтобы вживую оценить качество и ассортимент, приходите в любой из магазинов в Калининграде.













