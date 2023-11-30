«КалининградСтройИнвест» выходит на рынок малоэтажной застройки

Несколько последних лет повлияли практически на все производственные сферы, в том числе и на строительную отрасль. Изменился рынок, изменились и предпочтения потенциальных покупателей. Компания «КалининградСтройИнвест» всегда быстро подстраивалась под меняющиеся условия.

В портфеле застройщика появилось семь объектов малоэтажного строительства с повышенной комфортностью, большая часть которых находится на территории приморских городов. Расширение географии явилось для «КалининградСтройИнвеста» новым этапом развития.

Если последние годы застройщик основное внимание уделял комплексной застройке квартального типа, то ближайшие проекты «КСИ» следует скорее отнести к категории клубного дома.

Это престижные малоквартирные комплексы или дома, отличительной особенностью которых является малое количество этажей, на каждом из которых располагается небольшое количество квартир. Такое планировочное решение гарантирует максимальное уединение в мегаполисе. А название «клубный» связано с тем, что жители таких небольших домов зачастую знают друг друга, что и создает атмосферу закрытого клуба.

Все дома обладают повышенным классом комфортности, а для разработки проектов были привлечены команды лучших архитекторов Калининградской области: Сергей Гулевский (архитектурная мастерская «4+»), Андрей Денисов (АМ ООО «Квадр» ), Михаил Никоненко (Авторская архитектурная студия «Арка» ), и другие.

В Калининграде таким интересным малоэтажным объектом является жилой объект «Дом на Ломоносова» (Застройщик АО СЗ «Техрострой», проектная декларация). Удаленный от шума города, 4-этажный дом в то же самое время располагается в 15 минутах пешей прогулки до центра, в конце Советского проспекта. Здесь же находится удобный выезд в сторону морского побережья.

Дизайнерские места общего пользования, авторские площадки: детские и воркаут, подземный крытый паркинг, лифт, колясочная и велосипедная, видеодомофон с бесключевым доступом, огороженная территория, комбинированный фасад, видеонаблюдение, кладовые, теплый двухкамерный стеклопакет с премиальной фурнитурой, высота потолков 2,9 метра на верхнем этаже, автономное отопление (2-контурный котел), надежные входные двери. Команда «КалининградСтройИнвеста» разработала 38 вариантов планировочных решений, чтобы удовлетворить самые разные потребности и предпочтения будущих собственников. В этом доме, со слов застройщика, аккумулирован весь имеющийся положительный опыт компании, что по праву делает его одним из самых комфортных и интересных объектов на рынке жилья региональной столицы.

«Наша задача создать для вас дом вашей мечты, поэтому при разработке планировок мы учитывали все особенности современного образа жизни, стремясь создать функциональное пространство, которое будет вызывать чувство уюта и комфорта», — говорится об объекте в социальных сетях компании.





Еще один объект малоэтажного строительства «КалининградСтройИнвест» — многоквартирный и малоэтажный жилой дом в г. Светлогорске по улице Нахимова. Дом состоит из двух секций, имеет четыре этажа и подземный паркинг. Основная квартирографика представлена однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами. Это внешне спокойный, лаконичный дизайн в светлых тонах с элементами неоклассицизма. Дом идеально вписывается в архитектурный код приморского Светлогорска, при этом имеет свой неповторимый облик за счет декоративных деталей в отделке балконов, фасада и подъездных зон.

Именно этот объект является первым клубным домом среди домов «КалининградСтройИнвест». Здесь помимо формальных признаков таких домов реализована идея «доступного мастера», который на месте будет заниматься обслуживанием квартир собственников.







Дебютным в современной истории «КСИ» можно назвать строительство гостиницы, которая будет построена в г. Пионерском (последние 25 лет «КалининградСтройИнвест» занимался строительством только жилых домов).

Гостиница имеет современный и лаконичный вид, с выраженной региональностью современных прибалтийских прибрежных гостиниц и застройки берегов Балтики в целом.

Кровля гостиницы — эксплуатируемая, что дает силуэтное разнообразие за счет расположения пергол, стеклянных ограждений, размещения деревьев и кустарников и другого озеленения. Интерьерные решения находят прямой отклик в экстерьере, так фасады выходящие в сторону морского побережья имеют максимальное остекление и протяженные балконы, фасад по улице Комсомольской имеет более аскетичный характер.

В настоящее время на этом месте находится заброшенный пустырь. Строительство гостиницы, по задумке застройщика, даст Пионерскому современный имиджевый объект, отвечающий лучшим тенденциям современной архитектуры.

Малоэтажный объект в Пионерском, который изменит облик города, — комплекс пятиэтажных домов, представленных современной архитектурой с элементами классицизма.

Особенность этого квартала — центральная прогулочная аллея, которая станет для города, его жителей и туристов местом притяжения. На всем своем протяжении аллея будет насыщена общественными зонами и объектами, в их числе кафе, рестораны, фудкорты, универсальный продуктовый супермаркет с расширенным ассортиментом продукции. По своему расположению и назначению данный комплекс может без преувеличения считаться флагманским среди жилых объектов Пионерского в настоящее время. На территории комплекса пройдет велодорожка, соединенная с Куршской косой, которая будет востребована как жителями Пионерского, так и туристами.

Что касается самих домов, то это качественные малоэтажные дома, с традиционными для объектов «КалининградСтройИнвеста» закрытыми дворами с игровой и спортивной инфраструктурой.

Следующий объект — жилой дом в Светлогорске на улице Песочной. Лаконичная и в то же время стильная современная архитектура. Светлые комбинированные фасады в природных цветах. Компактное зонирование — дом очень грамотно вписан в ландшафтный рисунок рельефа местности, повторяя его геометрию по всей линии размещения. Внутренний двор запроектирован как место для спокойного отдыха. Особое внимание уделено прилегающей территории.





Сегодня «Калининградстройинвест» предлагает своим покупателям большой выбор жилья как в квартальной застройке, так и малоэтажного, в том числе «клубного» формата. Всю информацию о застройщике и объектах, которые находятся в продаже, можно найти на сайте «КСИ» — «КалининградСтрой Инвест» — официальный сайт застройщика (kaliningradstroyinvest.ru)