Лечим боль в день обращения: приём врача-невролога, нейрохирурга из Москвы

Только два дня, 9 – 10 декабря, в клинике «Эксперт» принимает врач-невролог, нейрохирург, член мирового сообщества лечения болевых синдромов Нагорный Валерий Николаевич.

Валерий Николаевич специализируется на лечении спины: при остеохондрозе, миозите, боли в межпозвонковых дисках и других синдромах.

Доктор известен умением делать качественные медикаментозные блокады. При наличии показаний проводит процедуру в день обращения. По его словам, сегодня блокады — популярная услуга, позволяющая избавиться от боли самым коротким и действенным путём, а точечная доставка препарата в очаг воспаления обеспечивает безопасность и максимальную эффективность манипуляции.

Стоит отметить, что опыт доктора позволяет выполнять такие сложные манипуляции. За его плечами исследовательская программа по проблемам боли в университете Duke в США. Также он прошёл высокотехнологические курсы по инновационным способам лечения боли в Штатах, стажировку по вопросам нейрохирургии и хронических болевых синдромов в Клинике св. Гертруды в отделении нейрохирургии в Берлине, стажировку по лечению боли в Сингапуре.

Узнать подробности и записаться на приём:

— по номеру телефона +7 (4012) 79-00-35.

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Прием ведется по предварительной записи по адресу: ул. Букетная, 2.

