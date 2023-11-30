Новостройки Светлогорска впервые вышли в интернет

«МегаФон» модернизировал объекты связи в восточной части города Светлогорска. Обновленное оборудование впервые обеспечило высокоскоростным интернетом и устойчивой мобильной связью жителей новостроек. Теперь абонентам «МегаФона» доступен интернет на скорости до 200 Мбит/с.

Специалисты «МегаФона» улучшили телекоммуникационную инфраструктуру на территориях нового ЖК «Светлогорск—3», детских лагерей отдыха «Юность» и «Огонек», тренировочной площадки «Балтии», а также на участке нового променада в городе Светлогорск.

В результате модернизации сети максимальная скорость мобильного интернета выросла до 200 Мбит⁄с. Этого достаточно, чтобы с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами как на улице, так и дома.

Также абонентам «МегаФона» стали доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса, используя интернет-соединение.





«Уже давно Светлогорск является городом, привлекающим внимание не только жителей Калининградской области, но и туристов со всей страны. Активная застройка, наличие детских лагерей и парковой зоны увеличивают потребность в устойчивой мобильной связи и высокоскоростном интернете. Обновленное оборудование решит эту задачу. Наличие качественной сотовой связи на всей территории Калининграда и Калининградской области является важной задачей „МегаФона“, которая решается планомерной работой инженеров в регионе», — отметил Сергей Лихобабин директор «МегаФона» в Калининградской области.

В конце октября специалисты «МегаФона» обеспечили связью поселок Откосово Калининградской области. Благодаря проведенным работам у жителей появилась возможность общаться с близкими по видео и с комфортом пользоваться любыми интернет‑сервисами и приложениями.