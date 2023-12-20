Планируйте будущее ваших детей с заботой о здоровье: полис ОМС для новорожденных

У вас скоро родится ребенок или это радостное событие уже состоялось? Страховая компания «СОГАЗ-Мед» поздравляет вас. Быть родителями — не только большая радость, но и ответственность, вместе с которой у родителей появляются новые обязанности в виде оформления необходимых документов и обеспечения надлежащего ухода за младенцем.

Одним из первых дел, которое предстоит выполнить новоиспечённым родителям — оформить важнейшие документы для маленького гражданина. Это свидетельство о рождении, СНИЛС, регистрация по месту жительства.


С 1 декабря 2022 г. полис ОМС стал цифровым. Новая форма документа представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер полиса ОМС, штрих-код полиса, контакты страховой компании.

Выписку можно получить в выбранной страховой медицинской организации после получения свидетельства о рождении. Документ даёт гарантированное право на диспансерное наблюдение у участкового педиатра и это очень важно — в первый год жизни малышу необходим постоянный медицинский контроль и наблюдение.

Кроме того, ребенок будет получать полный комплекс медуслуг:

  • посещение на дому патронажной сестрой;
  • консультации и осмотры врачами-специалистами;
  • лабораторную и инструментальную диагностику;
  • профилактические мероприятия;
  • медицинскую помощь в условиях стационара.

Получить выписку для новорожденных, являющихся гражданами РФ, очень просто. В страховую медицинскую организацию необходимо предоставить свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка (при наличии), СНИЛС и полис ОМС законного представителя ребенка (при наличии).

Полис можно оформить, отправив заявку на сайте Общества, выбрав удобные день и время посещения офиса, а также заказать доставку полиса ОМС новорожденному на дом.

«СОГАЗ-Мед» приглашает получить выписку из единого регистра застрахованных лиц в компании, которая занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству застрахованных — 44 млн человек.

Напоминаем: действующая выписка — это гарантия получения бесплатной медицинской помощи на всей территории РФ и уверенность в том, что малыш всегда сможет получить квалифицированную медицинскую помощь.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

СОГАЗ-Мед Центральный офис

г. Калининград, пл Победы, 4, Калининградский деловой центр, подъезд 4, эт. 4
8 800 100 07 02
www.sogaz-med.ru

СОГАЗ-Мед Пункт выдачи полисов «ЧУЗ РЖД»

г. Калининград, ул. Летняя, 1, эт. 4, каб. 208
8 800 100 07 02
www.sogaz-med.ru

СОГАЗ-Мед Пункт выдачи полисов Гвардейского района

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Тельмана, 1, эт. 1, Детская поликлиника
8 800 100 07 02
www.sogaz-med.ru

СОГАЗ-Мед Черняховское отделение

Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Ленина, 18, ЦРБ, эт. 1
8 800 100 07 02
www.sogaz-med.ru
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