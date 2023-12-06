Обновился ассортимент штыревых фарфоровых изоляторов в «PRO_электро»

В «PRO_электро» всегда в наличии штыревой фарфоровый изолятор ШФ-20Г1. Изделие обладает отличными эксплуатационными характеристиками, которые делают его незаменимым при работах на воздушных линиях.

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Изолятор ШФ-20Г1 способен работать в широком диапазоне температур: от -60 до +50 градусов. Это позволяет использовать его в самых экстремальных условиях, не боясь за его работоспособность. Изделие готово выдерживать импульсное напряжение до 135 кВ.

 Важной особенностью является наличие пластмассовой втулки внутри. Она облегчает процесс прокладки провода, что значительно упрощает работу монтажных служб. Изолятор ШФ-20Г1 производится в строгом соответствии со всеми законодательными и нормативными стандартами, что гарантирует его надежность при использовании на протяжении длительного времени.

Приобрести данный товар всегда можно в компании «PRO_электро».

Компания гарантирует высокое качество и надежность работы изделия. Использование штыревого фарфорового изолятора ШФ-20Г1 — это выбор профессионалов, которые ценят качество.

Менеджеры «PRO_электро» готовы ответить на все ваши вопросы по телефону 8 4012 307 370 или на сайте www.proelectro.pro.

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Pro-Электро электротехническое оборудование

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