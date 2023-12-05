9 декабря в «Воротах» пройдет предновогодняя городская ярмарка

Самая предпредпредновогодняя ярмарка города, наполненная атмосферой волшебства и радости, настроением совершать добрые дела, дарить и получать подарки! Смех, радость встречи, конфетти и шуршание упаковочной бумагой — именно таким мы представляем наш идеальный декабрь и подготовку к одному из самых любимых и долгожданных праздников — Новому году!

В этот день нас ждут: изделия мастеров и ремесленников города, живая музыка, лотерея с призами и подарками, фотозона и красивые фотографии, конечно же, ёлка, ароматные напитки и вкусная еда... и масса сюрпризов и приятных эмоций.

Ярмарка «Квартал мастеров» — проект, созданный ЦПП «Мой бизнес» для поддержки самозанятых предпринимателей и ремесленников города.

Арт-пространство «Ворота», Литовский вал, 61,
9 декабря, с 12:00 до 19:00.

Больше информации на странице.

0+. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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