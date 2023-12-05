Балтийский акцент: Янтарный комбинат создал одежду из солнечного камня

Янтарный комбинат создал первую в своей истории коллекцию одежды и аксессуаров из солнечного камня. Ее представили 1 декабря в Доме янтарной моды. Экспериментальные топы, жилеты, баски, галстуки и клатчи дополнили образы, созданные российскими дизайнерами в рамках воркшопа «Балтийский акцент».

В течение трех осенних месяцев Янтарный комбинат знакомил российские бренды одежды с современными возможностями обработки самоцвета, а дизайнеры размышляли о том, как интегрировать камень в свои коллекции. В результате на подиуме Дома янтарной моды топы ажурного плетения сочетали с вечерними платьями из атласа и бархата, портупеи из тонких нитей янтаря рискнули надеть поверх свадебных нарядов и вязаного трикотажа, а трендовые авоськи из россыпи бусин предложили носить вместе с классическими белыми рубашками.

«Я не ожидала такого потрясающего результата, — говорит основательница бренда tuNKina Наталья Кашенцева. — Наша одежда — это комфортная роскошь на каждый день, и янтарь вписался просто потрясающе. Мне казалось, наши наряды и так самодостаточны, но янтарь сделал их еще красивее, подчеркнул цвета, форму. В этой одежде можно ходить на работу, необязательно использовать янтарь только для вечерних выходов. Это смотрится очень свежо и современно, потому что то, что сейчас делает Янтарный комбинат — это совершенно новое прочтение янтаря, другое видение».

Специально для воркшопа «Балтийский акцент» Янтарный комбинат выпустил коллекцию из 15 самостоятельных элементов одежды и 70 украшений, которые появились на подиуме в виде пуговиц жакета или вышивки на шлейфах. Бюстье, жилеты, парео и болеро создавали по технологии бисероплетения из прозрачного и матового мятого шара разного диаметра. На изготовление самого тяжелого изделия — топа весом 560 граммов — ушло около тысячи янтарных бусин.

«В моей жизни произошла история, когда погибла моя бабушка. Единственное, что я взяла с собой из ее дома, — это янтарная цепочка. Долгое время не знала, с чем ее носить. Она ждала своего часа. Сегодня я смотрела на подиум и понимала, что хочу поехать домой, скорее достать ее и обязательно куда-то „выгулять“, как сейчас модно говорить», — поделилась впечатлением о коллекции эксперт в сфере моды и селебрити-стилист Лина Дембикова.

Весной 2023 года Дом янтарной моды начал работу в качестве творческой экспериментальной площадки для дизайнеров, художников и ювелиров. Следующим шагом стал выпуск собственной линейки одежды. «В планах команды Дома янтарной моды дальше раскрывать современные возможности обработки камня, продолжать творить и экспериментировать и обновлять коллекции одежды и украшений», — отмечает заместитель генерального директора по ювелирному производству Майя Скворцова.