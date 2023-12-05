В Калининграде в «Балтии Молл» открывается современный активити-парк «Неопорт»

В сфере развлечений Калининграда грядёт масштабное событие. В ТРЦ «Балтия Молл» 9 декабря состоится торжественное открытие активити-парка «Неопорт».

Это то, чего так долго ждали посетители «Балтии»! Современное пространство, наполненное развлечениями для всей семьи. На территории площадью 4000 кв. метров каждый найдёт для себя источник ярких эмоций и впечатлений. Вас ждут более 30 новых аттракционов, в том числе «Скай райдер» для любителей острых ощущений, игровая зона дополненной реальности и батутная арена.

У вашего ребёнка скоро день рождения? Он и его друзья будут в восторге от крутых пати-румов! Их в «Неопорте» 6!

Если вы проголодались, рядом с парком расположен семейный ресторан «Фарфалле», в меню которого учтены вкусы даже самых маленьких гостей.

Каждый квадратный метр «Неопорта» — воплощение современных технологий сферы развлечений с точки зрения технических решений и сервиса. Это место, куда захочется вернуться не раз!


Что же приготовил активити-парк «Неопорт» для гостей в день открытия? Праздник, который просто невозможно пропустить! Для всех гостей будет работать команда приглашённых топовых аниматоров страны, а также ростовые куклы и костюмированные персонажи. Все желающие смогут сфотографироваться с зеркальным человеком или пожать руку розовому инопланетянину.

В рамках открытия на территория парка ждут развлечения от команды «Неопорт»: челлендж «Движ», звёздное караоке, коктейльная вечеринка с азотом, бьюти бар с ярким аквагримом, творческие и кулинарные мастер-классы. Каждый посетитель сможет создать уникальный контент для своих соц. сетей и запечатлеть яркие эмоции на память с помощью селфи-зеркала с обработкой изображения искусственным интеллектом.


Программа «Энергия будущего» на главной сцене стартует в 16 часов. Шоу будет состоять из трёх блоков, посвящённых энергии прошлого, настоящего и будущего. За вокальную составляющую праздника отвечают детский коллектив «DK project» и кавер-группа. Также в программе дискотека с аниматорами, конфетти, неоновые пузыри и другие сюрпризы.

«Неопорт» приглашает на открытие детей и родителей в субботу, 9 декабря. Начало программы с 12 часов. Все развлечения входят в стоимость билета.


ТРЦ «Балтия Молл» — по-настоящему семейный центр, где родители и дети могут провести время весело и интересно. Приходите в центр всей семьёй за новогодним настроением и отличным отдыхом!

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Справка

Неопорт Активити-парк

г. Калининград, ш Приморское полукольцо, 2, ТРЦ Балтия Молл
+7 (4012) 30-33-04
+7 (4012) 30-33-05
www.neo-port.ru
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