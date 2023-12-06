Калининградская компания стала лидером клиентской лояльности России

В конце ноября в Москве в стенах Центра международной торговли состоялся всероссийских конкурс Retail Tech Awards. За победу в шести номинациях боролись 24 компании, среди которых такие гиганты как Lamoda, SUNLIGHT, X5 Group, «Пятерочка», OZON, «Магнит», Avito, «Лента», «Ашан» и «Сбермаркет». Стоит отметить, что единственной региональной компанией из всех номинантов во всех шести номинациях была компания из Калининграда — торговая сеть SPAR.

В самой престижной номинации «Лидер клиентской лояльности» победителем конкурса высокое жюри признало именно SPAR-Калининград. В первом раунде нашим землякам удалось отобраться в число четырех финалистов из 16-ти соискателей, а в финале после демонстрации презентаций и питчинг-сессии не у дел были оставлены такие федеральные сети, как X5 Group, «Пятерочка» и «ВинЛаб».





Членов жюри поразила не только технологичность программы лояльности и мобильного приложения сети SPAR — «Клуб Друзей» (12+), но и набор значимых для региона социальных проектов: от электронных чеков и платежного сервиса KD Pay до «Ёлочки сокровищ» и «Лучшей школы». В Москве компанию SPAR-Калининград представлял директор по маркетингу Павел Голубев: «Получить главный приз в такой компании — это большое достижение, но точно не большой сюрприз. Наша компания обладает самыми высокими технологиями, стандартами работы с клиентами и, главное, командой профессионалов, которые делом доказывают, что для того, чтобы делать лучшую клиентскую лояльность в стране — не обязательно иметь колоссальные бюджеты и 200 специалистов в штате».





Торговая сеть SPAR-Калининград является региональной компанией, открывшей свой первый магазин летом 2014 года. В следующем году торговая сеть будет отмечать свой десятилетний юбилей. В настоящее время торговая сеть SPAR-Калининград насчитывает 78 супермаркетов и является лидером розничного рынка домашнего региона.