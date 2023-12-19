К какому врачу обратиться, когда болит спина

Постоянные боли в спине, избыточный вес, усталость и нервозность в настоящее время являются одними из частых жалоб, в основном среди трудоспособного населения 25 — 45 лет. Есть много причин, приводящих к возникновению болей в спине. Это могут быть физическая перегрузка мышц спины, сколиоз, лишний вес, грыжи межпозвонковых дисков, сидячий образ жизни.

Специалисты реабилитационного центра «ЯнаВрач» помогут эффективно и безопасно привести ваш организм в нормальное состояние. Для помощи своим пациентам в восстановлении и реабилитации оказывается полный перечень лечебных услуг в области спортивной медицины, лечебной физкультуры, массажа и неврологии.

«В нашем центре уделяется большое внимание комплексному подходу, мы работаем с семьями, подбираем для них индивидуальные программы медицинского фитнеса, комплекс упражнений которого, направлен на укрепление мышц, улучшения координации движений и повышение выносливости, а также для профилактики остеохондрозов, артритов и артрозов», — говорит главный врач клиники.





Когда нужна реабилитация в центре?

Реабилитация необходима людям, перенёсшим различные заболевания или травмы:

— при искривлении позвоночника, болях в спине,

— заболеваниях нервной системы (инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, ДЦП и других),

— при заболеваниях и после операций на опорно-двигательном аппарате (переломы верхних и нижних конечностей, переломы позвоночника артритов, артрозы, остеохондроз позвоночника, грыжи, протрузии, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, артропластика коленного суставов.

— после черепно-мозговых и спинальных травм, при кардиозаболеваниях;

— при бронхолёгочных заболеваниях

В клинике проводятся занятия по следующим направлениям: лечебная физкультура, спортивная медицина, неврология, диетология, а также направления с балансом тела и ходьбы.



«Мы работаем как со взрослыми пациентами, так и с детьми. Для каждого подбирается индивидуальная программа, которая позволяет достигать положительной динамики в минимальные сроки и в максимально комфортных условиях», — говорит врач-невролог и специалист по ЛФК Китова Яна Николаевна.

Какие специалисты работают в клинике «ЯнаВрач»?

«Реабилитация — это комплекс восстановительных процедур и командная работа, с которой не справится один доктор. Поэтому для реабилитации в центре работают разные специалисты», — рассказывает главный врач клиники.

Врач-реабилитолог клиники следит за общим состоянием пациента, в зависимости от результата обследования назначает лекарства, консультации других специалистов и определяет ограничения по нагрузке. Он составляет для пациента план занятий. Вы можете проходить их в центре с врачом ЛФК, дома или в фитнес-центре, как вам будет удобно. Однако первые занятия нужно пройти под присмотром врача, чтобы он убедился, что вы все делаете правильно.

С грамотно расписанной программой можно добиться отличных результатов. Доктор постоянно в контакте с пациентом, интересуется его состоянием. Через две недели врач проводит бесплатный приём для корректировки лечения.

Обращаясь к специалисту в клинику «ЯнаВрач» с проблемой болей в спине и лишним весом, пациент может быть уверен, что доктор подберёт корректную диету и упражнения. При этом важно обращать внимание на любой дискомфорт при их выполнении и сообщать лечащему врачу для корректировки программы.

Врач–невролог центра «ЯнаВрач» подберёт индивидуальную программу реабилитации исходя из особенностей перенесённого заболевания и общего состояния пациента. Он проведёт всесторонний анализ и разработает индивидуальную программу мероприятий для восстановления после неврологических нарушений.

С центром реабилитации «ЯнаВрач» вы сможете достичь желаемой цели и вернуться к полноценной здоровой жизни!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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