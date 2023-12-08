«Планета Спорт»: дарите выбор на Новый Год!

Дари на Новый Год подарочную карту от «Планеты Спорт»!

Дарите не просто подарок, дарите эмоции, мотивацию на занятия спортом и возможность выбрать именно то, что нужно и хочется. С подарочным сертификатом «Планета Спорт» ваш близкий сможет сам выбрать среди тысячи товаров для занятий спортом, активного отдыха и путешествий!

Выбирайте сертификаты любого номинала, чтобы подарок соответствовал вашим возможностям и желаниям получателя.

Это идеальный подарок для тех, кто заботится о своем здоровье, ведёт активный образ жизни и ценит качественные товары для спорта.

Гарантированный успех! Не ошибётесь с размером, цветом или моделью — пусть адресат сам выбирает то, что ему по душе!

Подарочная карта предоставляет возможность ее предъявителю однократно выбрать и получить любой товар из ассортимента «Планета Спорт» на сумму номинала подарочной карты. Подробные правила покупки и использования подарочной карты.

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