«Планета Спорт»: дарите выбор на Новый Год!

Дари на Новый Год подарочную карту от «Планеты Спорт»!

Дарите не просто подарок, дарите эмоции, мотивацию на занятия спортом и возможность выбрать именно то, что нужно и хочется. С подарочным сертификатом «Планета Спорт» ваш близкий сможет сам выбрать среди тысячи товаров для занятий спортом, активного отдыха и путешествий!

  • Выбирайте сертификаты любого номинала, чтобы подарок соответствовал вашим возможностям и желаниям получателя.

  • Это идеальный подарок для тех, кто заботится о своем здоровье, ведёт активный образ жизни и ценит качественные товары для спорта.

  • Гарантированный успех! Не ошибётесь с размером, цветом или моделью — пусть адресат сам выбирает то, что ему по душе!

Подарочная карта предоставляет возможность ее предъявителю однократно выбрать и получить любой товар из ассортимента «Планета Спорт» на сумму номинала подарочной карты. Подробные правила покупки и использования подарочной карты.

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
+7 (4012) 388-897

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Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
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Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
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г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
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